Erick Thohir fue nombrado Menpora, FFI bienvenido con un sentido optimista

VIVA – El presidente Prabowo Subianto inauguró oficialmente a varios miembros del gabinete en el Palacio del Estado el miércoles por la tarde. Uno de ellos Erick thohir quien ganó una nueva confianza como ministro de jóvenes y deportes.

Presidente de la Federación de Fútbol de Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, dio la bienvenida al nombramiento de Erick Thohir. Él cree que la larga experiencia de Erick en el mundo del deporte dará aire fresco a los logros de Indonesia.

«Pak Erick tiene una gran experiencia en el mundo de los deportes, ha sido un perbasi ketum y ahora también es el mismo Pssi. En el mundo internacional también se registra en varias federaciones deportivas. Soy optimista de que Pak Erick traerá nuevos avances para los deportes indonesios «, dijo Michael.

Michael también mencionó el éxito de Erick cuando fue el presidente de los Juegos Asiáticos 2018. Según él, el éxito fue una evidencia clara de la capacidad de Erick en la gestión de un evento deportivo a escala internacional.

«Los logros de Pak ET en los deportes son muy completos. Esperamos que con esta experiencia, el Sr. ET pueda hacer de Indonesia el centro de los eventos deportivos mundiales», agregó.

Michael dio un ejemplo, la confianza de la AFC que nombró a Indonesia como el anfitrión de la Copa AFC Futsal 2026 en Yakarta fue un impulso importante. Consideró que el creciente número de eventos deportivos internacionales también tendría un impacto positivo en el turismo y la industria deportiva nacional.

«Muchas ramas de los deportes indonesios tienen un gran potencial, una de las cuales es fútbola. Estamos esperando que el liderazgo del Sr. ET traiga el mundo de los deportes indonesios a la clase», concluyó Michael.