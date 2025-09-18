Erick Thohir está listo para renunciar al presidente de PSSI

VIVA – Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) Erick thohir afirmó que se sometería a la decisión de la FIFA con respecto a la posición dual como presidente Pssi.

Erick transmitió esto después de la procesión de la entrega de la posición de Menpora desde Dito Ariotedjo en la oficina de Kemenpora, Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

«Respondí ayer después de la inauguración, luego respondí con la FIFA», dijo Erick cuando se le preguntó sobre su posición que ahora es de posición simultánea.

Erick enfatizó que cada Federación de Deportes Internacional tiene sus respectivas reglas. Por lo tanto, lo entregó completamente a la FIFA para decidir.

«Todo tiene reglas. Tenemos que ser propios, en blanco y negro. Si la FIFA dice que tenemos que retirarnos, sí, renuncio, terminé. O los medios ya tienen un candidato, sí, está bien», dijo Erick.

A pesar de que era simultáneamente una posición, Erick se aseguró de que permaneciera justo con todos los deportes. Hizo hincapié en que no daría un trato especial solo para el fútbol.

«Una vez estuve en el NOC, ¿lideré en ese momento que había un prejuicio intercavorable? No. Toda Menpora debe estar orientada a la orientación. También soy el mismo», dijo Erick.

Agregó, ahora es el momento para que todas las partes realicen introspección y consolidación para el avance de los deportes indonesios.

«No busca diferencias, pero deben estar juntas porque las tareas realizadas son muy pesadas», dijo Erick.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto eliminó oficialmente a Erick del cargo de Ministro de Soes y lo nombró como la Mencora para reemplazar a Dito Ariotedjo. La inauguración tuvo lugar en el Palacio del Estado, Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Poco después de la inauguración, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a Erick.

«Felicito sinceramente a Erick Thohir por el nombramiento como la nueva menpora indonesia. Como presidente de PSSI, ha hecho trabajos extraordinarios y estoy seguro de que traerá liderazgo y visión a su nuevo papel. Buena suerte, mi mejor amigo, en sus esfuerzos por llevar deportes a varios lugares e introducir al fútbol a las mujeres jóvenes y jóvenes indonesios», escribió Infantino.