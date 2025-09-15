Yakarta, Viva – Ministro de Bumno Erick thohir enfatizó que su partido todavía tenía el control de la participación de capital estatal (PMN) Para que la asignación esté en una empresa estatal. Esto, por supuesto, ha sido consolidado con Danantara.

Leer también: Erick Thohir desmonta el chat Ole Romeny a Patrick Kluivert



Según Erick, PMN para las necesidades operativas y también la inversión ya existe en y entre. Mientras que la tarea está en Ministerio de Bumno.

«Pero si las asignaciones de PMN pueden ser del Ministerio de Finanzas para ir al Ministerio de SOES que se consolidan con y entre los entrevistas. Por lo tanto, depende de qué problema», dijo Erick después de asistir a una reunión de trabajo con la Comisión VI de la Cámara de Representantes VI en Yakarta, el lunes 15 de septiembre.

Leer también: Los partidarios del equipo nacional de Indonesia instaron a Prabowo despidiendo a Erick Thohir y Patrick Kluivert: ¡regresa Shin Tae-yong!



Después de la emisión de la ley (ley) No. 1 de 2025 con respecto a la tercera enmienda a la ley número 19 de 2003 sobre las empresas estatales (bumn), todavía se necesita PMN del presupuesto estatal en el contexto de la sostenibilidad de SOE en la realización de tareas gubernamentales.



Presidente de PSSI y Ministro de Bumno, Erick Thohir

Leer también: Sty enfatizó que no había ningún problema de comunicación con los jugadores del equipo nacional de Indonesia: ¡juro a pesar de que estaba amenazado con asesinado!



Basado en la Ley No. 1 de 2025, PMN que se origina en el presupuesto estatal solo se puede hacer en el marco de las tareas gubernamentales. Erick también presentó un PMN en el marco de la asignación con la aprobación de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia a cargo de las empresas estatales.

PMN se determina a través de la regulación gubernamental (PP) con depósitos de capital estatales a través de y entre los que se enviarán a las SOE.

Como se sabe, y entre actualmente tiene la autoridad para proporcionar inyecciones de capital a las empresas de empresas estatales (bumn). El Director de Operaciones (COO) y entre Indonesia, Dony Oskaria, dijo que, como autoridad, no habrá más mecanismos de participación de capital estatales (PMN) del gobierno a las empresas SOE.

Al proporcionar inyecciones de capital, explicó y entre Indonesia evaluaría el plan de negocios (plan de negocios) de las empresas SOE relevantes, incluida la pronóstico de su industria.



Erick Thohir, nuevamente pidiendo a los partidarios del equipo nacional de Indonesia (equipo nacional) para mantener su actitud mientras apoya al equipo de Garuda, especialmente en un importante partido contra el equipo nacional chino.

Se aseguró de que la provisión de inyecciones de capital para las empresas SOE pasaría por un proceso en capas y estrictos, así como realizar estudios relacionados con cualquier sector y cuánto capital se inyectaría.

Como la autoridad y entre Indonesia, dijo, el mecanismo para otorgar PMN del gobierno a las empresas SOE ya no estaba allí.

Dony aseguró que el proceso de proporcionar inyecciones de capital a las empresas estatales no ocurriría, habría un entorno concreto entre Indonesia y las empresas SOE relacionadas. Se aseguró de que y entre Indonesia fueran administrados por profesionales en sus campos. (Hormiga)