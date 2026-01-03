Erick Thohir dijo después de que John Herdman se convirtiera oficialmente en el entrenador de la selección de Indonesia.

Jacarta – PSSI presentado oficialmente Juan Herdman como nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia el sábado 3 de enero de 2025 por la tarde.

A través de un comunicado oficial en el sitio. Kita GarudaLa federación considera firmemente que la era Herdman es un impulso para el cambio. La trayectoria internacional del entrenador se considera la base principal del proyecto a largo plazo de la selección indonesia, no una solución instantánea orientada sólo a resultados momentáneos.

PSSI enfatizó que el nombramiento de John Herdman marcó el inicio de una nueva era para el fútbol nacional con una misión y ambición mucho mayores. En el mismo comunicado, el técnico británico habría demostrado su capacidad para convertir a una selección nacional que hasta entonces cojeaba en un competidor a nivel mundial.



El nuevo entrenador de la selección de Indonesia, John Herdman

Herdman fue contratado por PSSI por una duración de dos años más una opción de extensión de dos años. Se confía en él para dirigir la selección absoluta de Indonesia, así como la selección nacional sub-23. Esta doble asignación, según la federación, refleja un compromiso para construir la continuidad del programa, desde el nivel juvenil hasta el primer equipo.

El historial de Herdman con las selecciones nacionales masculina y femenina de Canadá es la principal razón de esta confianza. Se considera que su filosofía de construir una cultura de equipo, combinada con un enfoque táctico considerado maduro, está en consonancia con las necesidades actuales del fútbol indonesio.

«La decisión de conceder a Herdman un doble papel como entrenador de la selección absoluta y de la sub-23 confirma que el PSSI ya no confía en soluciones instantáneas, sino en proyectos sostenibles», se lee en el comunicado oficial de la federación.

Presidente General del PSSI Erick Thohir Expresó su confianza en que Herdman fuera capaz de transformar la selección nacional de Indonesia en un equipo competitivo a nivel asiático y mundial. Según Erick, la presencia de un entrenador con experiencia en la clasificación del equipo para el Mundial es un símbolo de la seriedad de la federación en la construcción de logros a largo plazo.

«Este es el momento en el que el PSSI y el fútbol indonesio entran en una nueva era, gestionada por los entrenadores a nivel de clasificación para el Mundial», dijo Erick, citado en el sitio web. Kita Garuda.

Erick también expresó experiencias reflexivas al informar al Presidente Prabowo Subianto sobre la imposibilidad de Indonesia de clasificarse para la Copa del Mundo de 2026. En lugar de sentirse decepcionado, el presidente en realidad brindó aliento moral a la federación para que volviera a intentarlo con un programa más maduro.