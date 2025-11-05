Erick Thohir dice que cinco entrenadores se niegan a entrenar a la selección nacional de Indonesia

Jacarta – Presidente PSSI Erick Thohirdijo que su partido había recibido cinco nombres de posibles entrenadores Selección Nacional de Indonesia.

«Ya hay cinco nombres (potenciales entrenadores para la selección de Indonesia)», dijo Erick, citado por YouTube no es una lataMiércoles 5 de noviembre de 2025.

De hecho, Erick reveló que anteriormente PSSI había recibido 10 nombres. Sin embargo, cinco de ellos no estaban dispuestos a entrenar a la selección nacional de Indonesia.

«Antes había 10 nombres, pero cinco de ellos no estaban dispuestos», dijo Erick.



Tanto la selección de Indonesia como la de China aspiran a su primera victoria en esta ronda de clasificación.

Erick dijo que actualmente PSSI está intensificando el proceso de selección de nuevos entrenadores para prepararse fifa Jornada del año que viene.

Aun así, enfatizó que no quiere ser descuidado. Según él, elegir un entrenador no es sólo una cuestión de rapidez, sino que también debe ser correcto y estar en línea con la visión a largo plazo de la selección de Indonesia.

En este proceso de selección, dijo, participarán varias partes, entre ellas el comité técnico y los dioses del fútbol nacional. El objetivo es que el entrenador seleccionado pueda construir una base sólida para el Garuda Squad.

«Tenemos que discutir con muchas partes, incluido el PSSI y las partes interesadas del gobierno. Porque estos cinco nombres no necesariamente están disponibles», dijo.

Anteriormente, Arya Sinulingga, miembro del Comité Ejecutivo (Exco) del PSSI, enfatizó que la decisión sobre el nuevo entrenador se anunciaría antes del Día del Partido de la FIFA (FMD) de marzo de 2026.

«El próximo FMD es marzo. Porque ahora el FMD (en noviembre) está siendo utilizado por el equipo de los SEA Games Sub-22. Eso significa que nuestras necesidades serán en marzo. Lo buscaremos primero», dijo Arya mientras asistía a un mini torneo de fútbol intermedio titulado Media Cup 2025 en el sur de Yakarta, el martes.

Explicó que el PSSI quería esperar el momento adecuado para tomar una decisión, considerando que el ambiente en el fútbol indonesio estaba caliente después del fracaso en la clasificación para el Mundial.

Arya también enfatizó que hasta ahora no ha habido ninguna reunión del Exco sobre el nombre del nuevo candidato a entrenador. «Hasta hoy no ha habido ninguna reunión del Exco sobre entrenadores. Entonces si hay un problema que dice que hay tantos Excos que están de acuerdo o en desacuerdo, eso no es cierto. Ni siquiera ha habido una reunión», enfatizó.

Según sus palabras, actualmente el PSSI todavía está recopilando una lista de los nombres de los candidatos antes de llevarlos a una reunión oficial. «El señor Ketum habló ayer con el director técnico, están reuniendo a los formadores y luego los llevarán a la reunión del Exco para decidir», concluyó.