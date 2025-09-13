Erick Thohir desmonta el chat Ole Romeny a Patrick Kluivert

VIVA – Ser romeny aparentemente no pudo contener su anhelo de defender Equipo nacional Indonesia. Aunque aún lucha con lesiones graves obtenidas durante la Copa Presidencial 2025, el delantero de sangre holandesa todavía mostró una determinación extraordinaria.

Esta sorprendente noticia fue demolida directamente por el presidente de PSSI, Erick thohir. Reveló que Romeny había enviado un mensaje privado al entrenador de Garuda, Patrick Kluivert.

«Si no he podido hacer comentarios antes de que haya una declaración del equipo de médicos, temeroso de mi velocidad», dijo Erick a los periodistas en Surabaya, martes 9 de septiembre de 2025

Sin embargo, Erick no cerró los ojos de que el espíritu de lucha de Romeny debería ser apreciado. «Pero hay un breve mensaje para Patrick, él quiere jugar. Solo la recuperación debe ser vivida», agregó.

En medio de la euforia y las expectativas públicas, Erick reiteró: Seguridad del jugador permanente número uno. La gran determinación de Romeny no debería sacrificar su futuro.

El mensaje emocional de Romeny hizo los golpes de cabello, pero Erick se aseguró de que el proceso de recuperación tuviera que ser vivido con disciplina. «La seguridad y la recuperación son prioridades. Solo después de eso hablamos sobre el siguiente paso», dijo.

La ausencia de Romeny es de hecho muy pronunciada. Aunque Indonesia todavía puede vencer a Taiwán 6-0 y mantener al Líbano sin un objetivo, el público es consciente de que la línea del frente de Garuda aún no está completamente aguda sin el bombardero de 25 años.

Ahora, la prueba real espera en la cuarta ronda de calificaciones. Indonesia debe enfrentar a dos gigantes asiáticos a la vez: Arabia Saudita e Irak. Solo los campeones del grupo se clasifican directamente a la Copa del Mundo, mientras que los subcampeones aún tienen que luchar en la quinta ronda.