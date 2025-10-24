Erick Thohir confirma que Shin Tae-yong no volverá a la selección de Indonesia

VIVA – Presidente PSSIErick Thohir enfatizó que su partido no volvería a reclutar a Shin Tae-yong para convertirse en entrenador. Equipo Nacional Indonesia.

Lea también: Erick Thohir abre su voz sobre los rumores de que Louis van Gaal entrene a la selección de Indonesia



Según Erick, es hora de que todas las partes, incluida la afición de la selección nacional, avancen sin seguir mirando al pasado. Él confirmó, bien. Patricio Kluivert y Shin Tae-yong son ahora sólo una parte del viaje histórico de Garuda.

«Si pienso así, tenemos que seguir adelante. Si seguimos con Patrick, también seguiremos con Shin Tae-yong», subrayó Erick en Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: Erick Thohir: Es hora de que los seguidores de la selección nacional de Indonesia dejen atrás a Shin Tae-yong



El nombre de Shin Tae-yong se vuelve a discutir después de que PSSI rompiera su cooperación con el equipo técnico holandés dirigido por Patrick Kluivert. El técnico surcoreano incluso manifestó su disposición a volver a entrenar Selección Nacional de Indonesia.

Sin embargo, Erick cerró firmemente la oportunidad para que «CLBK» (el viejo amor volviera a florecer) entre Shin y el equipo nacional de Indonesia. Cree que el mejor paso es buscar una nueva figura que pueda llevar a Garuda a un nivel superior.

Lea también: Adiós para siempre, Shin Tae-yong definitivamente no entrenará a la selección de Indonesia



«Ambos entrenadores pertenecen al pasado. Así que tenemos que seguir adelante, buscar un nuevo entrenador observando las fortalezas y debilidades de STY y Patrick», dijo Erick.

El expresidente del Inter de Milán explicó que el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador se realiza de manera oficial a través de la Agencia de Selecciones Nacionales (BTN).

«Me he reunido con el Sr. Sumardji. BTN llevará a cabo una búsqueda de posibles formadores y luego informará de ello al Presidente General. Después de eso, celebraremos una reunión del Exco», explicó Erick.

Añadió que el PSSI no quería apresurarse a tomar una decisión. El perfil del nuevo entrenador debe estar acorde con las necesidades de la selección nacional, tanto en términos de carácter, filosofía de juego como de capacidad para construir bases a largo plazo.

«Si Dios quiere, STY y Patrick nos han brindado el mejor apoyo. Pero el fútbol tiene altibajos, hay resultados que hay que tener en cuenta», explicó Erick.

Además, Erick enfatizó que actualmente no ha habido una decisión final respecto del nuevo entrenador, ya sea para la selección absoluta, Sub-23 o Sub-20. Se tomará una nueva decisión después de conversaciones con BTN y el director técnico de PSSI, Alexander Zwiers.