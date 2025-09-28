Erick Thohir celebró una reunión con Purbaya, ver la discusión

Yakarta, Viva – Ministro de Jóvenes y Deportes, Erick thohircelebró una reunión con el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, llamó a Erick como colaboración para darse cuenta del presidente indonesio de Asta Cita, Prabowo Subianto.

Leer también: DPR admite que las decisiones de Purbaya no aumentan el impuesto especial de los cigarrillos en 2026



A través de cargas en la cuenta de Instagram @erickthohir, la menpora explicó que esta reunión se celebró especialmente para fortalecer el desarrollo de recursos humanos, logros deportivos y fortalecer el papel de las jóvenes y jóvenes indonesias.

Aunque no se detalla la discusión en detalle, se sospecha que la reunión de Erick con Purbaya fue discutir la oportunidad de aumentar Presupuesto contingente indonesio para Juegos de mar 2025.

Leer también: Si el crecimiento económico es del 6 por ciento, Purbaya quiere que Rocky Gerung se disculpe





Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Después de una reunión con el Comité de Deportes de Indonesia (KOI) el lunes 22 de septiembre de 2025, Erick había dicho que el financiamiento disponible para los Juegos SEA de 2025 era de solo RP 10 mil millones.

Leer también: Purbaya es optimista de que el rupia se fortalecerá nuevamente la próxima semana, vea la razón



Entonces, se aseguró de que solo permita que el contingente indonesio solo envíe a 120 atletas.

Como ilustración, en los Juegos Sea 2023 en Camboya, Indonesia envió un contingente que contenía 599 atletas. En cuanto a los Juegos Sea 2021 en Hanoi, el contingente indonesio fue fortalecido por 476 atletas.

Erick agregó, por cada participación en los Juegos del Sea, los gastos para los atletas variaron de Rp 45 mil millones a Rp 65 mil millones.

Con el tiempo restante disponible, la preparación de fondos de atletas se convierte en algo que debe recibir una atención seria. Porque los Juegos Sea 2025 en Tailandia llegarán el 9 de diciembre de 2025.