Erick Thohir apunta al equipo nacional indonesio cepillado Arabia Saudita e Irak

VIVA – Equipo nacional Indonesia es objeto de una escoba limpia por parte del presidente general PssiErick Thohir en los dos cuartos partidos de ronda calificada Copa Mundial 2026 Zona Asiática contra Arabia Saudita e Irak.

Esto fue transmitido por el gerente Equipo nacional indonesioSumardji cuando se entrevistó antes de la partida del equipo nacional de Indonesia a Arabia Saudita en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, el jueves 2 de octubre de 2025.

«Sí, si el objetivo, el Sr. Ketum se dirige a nosotros, su esperanza es de tres o tres, puede obtener seis puntos. La esperanza es la misma, por supuesto, todos los amigos de los medios también quieren lo mismo», dijo Sumardji en el aeropuerto Soekarno-Hatta, el jueves 2 de octubre de 2025, antes de la partida del equipo nacional a Saudi Arabia.

El hombre que también se desempeñó como presidente de la Agencia del Equipo Nacional (BTN) enfatizó que el partido contra Arabia Saudita e Irak tenía más significado que un solo partido.

«El objetivo es así. Porque desde el principio transmití, este es el orgullo de la nación. Debemos luchar correctamente», dijo.

Indonesia misma se incorpora en el Grupo B con la gran cantidad de Arabia Saudita e Irak. El grupo A está habitado por Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

La competencia en esta cuarta ronda es muy ajustada. Solo los campeones grupales aseguran automáticamente boletos para 2026 Copa del Mundo.

Aun así, otras oportunidades permanecen abiertas si Indonesia termina como finalista grupal. Dos equipos del segundo lugar se reunirán en la quinta ronda para competir por un boleto para el playoff de intercontinental.

Con ese esquema, Sumardji pidió a los jugadores que se concentraran con el completo. Él cree que el trabajo duro más el apoyo de los seguidores puede ser la clave para realizar el sueño de aparecer en la etapa más grande del fútbol mundial.