Erick Thohir anuncia la revisión del comité PSSI, Ratu Tisha fue reemplazado

VIVA – Pssi Oficialmente hizo una reorganización en las filas del liderazgo del comité después de una reunión con los miembros del Comité Ejecutivo (EXCO). Hay tres comités que experimentan cambios significativos, a saber, el comité disciplinario, Comité de árbitroasí como el comité técnico y de desarrollo.

Para el cargo de presidente del Comité Disciplinario (KOMDIS), PSSI designó a Umar Husein para reemplazar a Eko Hendro Praseteto. La cifra de Umar no era un nombre nuevo, anteriormente había sido miembro y vicepresidente de Komdis en la era de Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.

«De acuerdo con la decisión final, la reunión de Exco sigue las solicitudes y las revisiones exhaustivas. Hay una evaluación en el comité disciplinario. Por lo tanto, se decidió que el Komdis fue dirigido por el Sr. Umar Husein. Explicará su programa de trabajo a Exco esta semana, a Dios, jueves, jueves», dijo el jueves «, dijo el jueves», dijo. Erick thohir En el estadio principal de Bung Karno, Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Los cambios también ocurren en el comité del árbitro. Erick Thohir, quien previamente colocó la posición para liberar la posición y se la entregó a Yoshimi Ogawa. El hombre japonés anteriormente se desempeñó como vicepresidente del comité de árbitros.

«El comité del árbitro será dirigido directamente por Yoshimi Ogawa. Entonces, ya no estoy, gracias a Dios», dijo Erick.

Mientras tanto, el comité técnico y de desarrollo experimentó una gran revisión. Reina Tisha Destra, quien también se desempeñó como vicepresidenta de PSSI II, fue reemplazada por el director técnico de PSSI Alexander Zwiers.

«El Comité Técnico y de Desarrollo será dirigido directamente por el Director Técnico que acabamos de elegir, Alexander Zwiers», continuó Erick.

Para el Comité de Apelaciones, la posición del liderazgo aún se confía a Ali Mukartono. Ha estado sirviendo desde agosto de 2023 y regresó al fideicomiso para continuar con sus deberes.

«Esto es parte de la mejora general del sistema, especialmente en la liga. Porque conocemos muchas voces que quieren tener mejoras en Komdis y Komding», dijo Erick.