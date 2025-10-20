Eric Dane interpretará a un paciente con ELA en la segunda temporada de ‘Brilliant Minds’

Eric Dane se ha unido al drama médico de NBC”Mentes brillantes» como estrella invitada. El alumno de «Euphoria» y «Grey’s Anatomy» aparecerá en el episodio 9 de la temporada 2 como Matthew, un heroico bombero que lucha por compartir su diagnóstico de ELA con su familia.

El papel es particularmente digno de mención considerando que Dane anunció a principios de este año que le diagnosticaron ELA, una enfermedad neurodegenerativa que paraliza gradualmente el cuerpo al destruir las células nerviosas que controlan el movimiento muscular. También conocida como enfermedad de Lou Gehrig, la ELA hace que los pacientes pierdan lentamente la capacidad de hablar, caminar y respirar por sí solos. Dane recientemente comenzó a usar una silla de ruedas y se vio obligado a faltar a la reunión de “Grey’s Anatomy” de este año en los Emmy debido a una caída que lo dejó hospitalizado.

“Brilliant Minds” sigue al neurólogo Oliver Wolf (Zachary Quinto), quien dirige un equipo de médicos en el Bronx General que profundiza en los misterios médicos de la mente. La serie se estrenó en 2024 y la temporada 2 comenzó el 22 de septiembre. El elenco incluye a Tamberla Perry, Ashleigh LaThrop, Alex MacNicoll, Aury Krebs, Spence Moore II, Teddy Sears, Donna Murphy, John Clarence Stewart, Brian Altemus y Al Calderón.

La serie está inspirada en el autor y médico Oliver Sacks y está escrita por Michael Grassi, quien es productor ejecutivo junto a Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Lee Toland Krieger, DeMane Davis, Jasmine Russ, Henrik Bastin, Jonathan Cavendish, Andy Serkis y Shefali Malhoutra. Berlanti Productions, Fabel Entertainment, The Imaginarium, Grassi Productions y Tavala producen en asociación con Warner Bros. Television y Universal Television, una división de Universal Studio Group.

Dane es mejor conocido por interpretar al Dr. Mark Sloan en 139 episodios de «Grey’s Anatomy», así como por su papel de Cal Jacobs en «Euphoria» de HBO. También protagonizó junto a Jensen Ackles el thriller de Amazon «Countdown», y sus créditos también incluyen «Bad Boys: Ride or Die», «Burlesque», «Valentine’s Day» y «Marley and Me».

Dane está representado por CAA, Entertainment 360 y Goodman, Genow, Schenkman.