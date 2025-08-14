Eric Bieniemy pesa en D’Andre Swift, Kyle Monangai … ¿y DJ Moore?

De todas las caras nuevas en Halas Hall, nadie ha tenido más éxito en su respectiva carrera como entrenador que nueva Bears de Chicago El entrenador de corredores Eric Bieniemy. Bieniemy ha estado en el juego de entrenamiento durante un cuarto de siglo, y en ese tiempo ha ganado un par de títulos de Super Bowl con el Jefes de Kansas Cityy supervisó los años pico de la carrera de Adrian Peterson con el Vikingos de Minnesota.

La Bieniemy ahora está en la ciudad ventosa, donde los corredores legendarios son casi tan comunes como las defensas dominantes. Pero Bieniemy y este nuevo cuerpo técnico tendrán las manos llenas de que el juego de carrera esté en camino después de tener uno de los peores ataques terrestres en la liga durante la temporada 2024. La tarea de liderar la carga será el inicio titular D’Andre Swiftnovato de la 7ª ronda Kyle Monangaiy potencialmente una adición sorprendente de la sala de receptores anchos.

Recientemente, Bieniemy ofreció una idea de dónde están las cosas con este grupo comenzando con Swift, que no cumplió con las expectativas de él cuando firmó con los Bears la primavera pasada.

«Necesito que sea ese niño que vi que salió de Georgia como un corredor difícil, entre el corredor de tipo tacleados que también tiene una capacidad de velocidad para el hogar». Dijo Bienemypor Scott Bair de Marquee Sports Network. «Creo que ha sido bastante consistente con sus lecturas y golpeando el hoyo. Pero cuando todo está dicho y hecho, tenemos que continuar cortando y asegurándonos de que estamos trabajando para poner los hábitos consistentes en la cinta día a día».

A Eric Bieniemy le gusta el entrenamiento de la copia de seguridad de D’Andre Swift

Con Roschon Johnson Habiendo perdido una buena parte del campamento de entrenamiento con una lesión en el pie, ha sido el ex destacado de los Rutgers, Kyle Monangai, quien ha emergido como el segundo equipo en Chicago, y la opción más probable para recibir los segundos acarreos esta temporada después de D’Andre Swift.

Después de una serie de apertura inestable en su debut de pretemporada que incluía un bloqueo perdido en la protección del pase que condujo a un saco, Monangai se recuperó en el siguiente puñado de series. Terminó con 30 yardas en nueve carreras, y mostró una visión de alto nivel y jugo para terminar las carreras. Pero Monangai sigue siendo un trabajo en progreso … uno con el que Bieniemy ha sido satisfecho.

«Él entiende que no es perfecto, pero que hay cosas en las que todos debemos trabajar», dijo Bieniemy sobre Monangai. «¿Ha cometido errores? Sí, sí.

Pero por tan prometedor como lo ha sido el campamento de entrenamiento de Monangai, no ha sido tan estelar que los Bears han dejado de buscar Respuestas fuera de la sala actual. Varios corredores han venido a Chicago para hacer ejercicio y potencialmente ganar un lugar en la lista, incluido el ex favorito de Ben Johnson Jamaal Williams. Anterior Las Vegas Raiders atrás Britura Brown Terminó siendo la parte posterior que ganó en esta competencia improvisada.

Pero la adición de Brittain Brown no moverá la aguja de manera importante. Todavía es un tiro largo que incluso terminará haciendo la lista de 53 hombres. Pero cuando un receptor abierto comienza a trabajar con los corredores … bueno, ese es un desarrollo que va a llamar la atención.

DJ Moore entra en el chat, obtiene trabajo con los corredores de los Bears

Una de las historias más sorprendentes que sale del campo de entrenamiento de los Bears es que el receptor principal DJ Moore está recibiendo una cantidad decente de trabajo con D’Andre Swift y el resto de los corredores de Chicago.

En su carrera profesional, DJ Moore ha llevado la pelota 57 veces para 431 yardas, bueno para una cierta caña de 7.6 yardas por pop. Suponiendo que Moore obtenga una carga de trabajo más voluminosa en 2025, es poco probable que esa cifra se mantenga. Pero de todos modos, es una señal alentadora de que Moore puede hacer grandes jugadas, incluso si tiene la pelota en sus manos detrás La línea de scrimmage.

Eric Bieniemy quiere que Moore esté más involucrado en el juego de corredores de los Bears, pero sabe que el jugador de 28 años es demasiado valioso en el ataque aéreo de Chicago.

«Es un gran atleta que tiene una buena visión y hace un gran trabajo al aplicar las pequeñas cosas detalladas de las que le hablas», dijo Bieniemy sobre Moore. «Es un jugador flexible. A veces es posible que quiera mantenerlo (con los corredores) un poco más, pero eso no va a suceder. Difundiremos la riqueza. Pero ha hecho un gran trabajo hasta ahora, y estoy feliz de tener la oportunidad de deslizarlo allí de vez en cuando».

Recientemente se le preguntó a Moore acerca de rociar en algún trabajo con los corredores de Chicago, y aunque admitió que es un desafío «desalentador», Moore parece emocionado de tener la oportunidad de involucrarse de algunas maneras únicas.

«Me pagan mucho dinero para hacerlo, así que ¿por qué no?» Dijo Moorepor Patrick Finley del Chicago Sun-Times. «Solo hazlo todo y solo atacarlo».