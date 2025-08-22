‘¿Eres mi primer’ productores en Virgin Casting, Future Seasons?

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de la temporada 1 de «¿Eres mi primero?? «, Ahora transmitiendo en Hulu.

Aunque las promociones de «¿Eres mi primera?» Lea «de los productores de ‘Love Island’, que se refiere a ITV Studios, el programa también proviene de Plemsoll Productions, una compañía con sede en el Reino Unido que se acostumbró a crear documentales. Entonces, cuando la Jefa de Entretenimiento Factual Karen Plumb comenzó a lanzar lo que entonces se llamaba» Virgin Island «, estaba en un placer.

Pero llegaremos allí.

En 2021, Plumb se reunía con el equipo de desarrollo «bastante joven» y surgió el tema de la virginidad. «Estábamos hablando de cuando todos perdieron su virginidad, y parecía haber una disparidad.

Rápidamente, comenzaron a hacer una lluvia de ideas lo que llamaban «Virgin Island».

Luego trajo el espectáculo al ejecutivo de Disney Rob Mills, y «fue lo más cercano que he llegado a vender algo en la habitación». Mills, que supervisa Bachelor Nation entre docenas de otros éxitos sin guión, sabe lo que funciona y sabía que la audiencia de Hulu respondería. «Tomó mucho tiempo, pero realmente interesante para el formato, solo se ha vuelto más frecuente y más zeitgeisty».

Disney

Luego, el productor ejecutivo Peter Geist se involucró. Después de más de una década trabajando en Bachelor Nation, estaba emocionado de asumir un nuevo formato, o falta del mismo. Este espectáculo, sin embargo, no tiene una eliminación cada semana. En cambio, hay «sacrificios virgen» cada pocos episodios, cada uno de los cuales funciona de manera diferente a la anterior, a veces votan sobre quién debería irse a casa, a veces se trata de quién quiere continuar persiguiendo a quién.

«Lo que estaba liberando sobre hacer un programa de primera temporada y algo nuevo, el territorio de Virgin, por así decirlo, fue que podríamos inventar nuestras propias reglas», dice. «Me gusta tirar algunos giros y vueltas para mi elenco y para mi público, por lo que nada se siente totalmente esperado».

En el paisaje de la realización de citas de la realidad, casi cada temporada es seguida por algún tipo de escándalo.

Entonces, al lanzar este programa, ¿cómo se hace uno? confirmar ¿Que alguien está siendo honesto sobre su pasado sexual? ¿Cómo saben los productores que el ex de un concursante no va a hablar y afirmar que tiene una historia con esa persona? Bueno, la respuesta corta es que no lo hacen.

«Honestamente, realmente no hay forma de saberlo. A través del casting, conocimos a estas personas bastante de cerca, y creo que tenemos un buen sentido de quiénes son estas personas. ¿Existe la posibilidad de que alguien no nos dijo la verdad? Absolutamente», dice Geist. «La gran mayoría de ellos eran súper claras y honestas sobre por qué eran vírgenes, y todo tenía sentido. Luego, fue divertido cuando estábamos filmando durante unos días, especialmente provenientes de otras series de citas: mi última serie de citas era ‘Milf Manor’, ¡se podría decir. Estas personas son vírgenes!»

Se hizo el casting En dos olas, primero por Plimsoll Productions and Plumb fue «impresionada» por la calidad de las personas que salieron.

«Castizar en Estados Unidos, como británicos, es como ellas en los esteroides: los personajes, la belleza, la confianza», recuerda. «Obtuvimos alrededor de 40 o 50 vírgenes realmente interesantes. Luego, cuando Peter e ITV subieron a bordo, lo complementaron nuevamente. Pero fue sorprendente cuántas vírgenes de buena calidad, hermosas y seguros hay que hay allí. Como todos los espectáculos de citas, había muchas más mujeres que hombres».

Disney

Geist había trabajado con Organiza a Colton Underwood y Kaitlyn Bristowe durante añosDarles a los tres una taquigrafía en el set. Juntos, trabajaron en encontrar una manera de asegurarse de que el elenco no fuera tratado como cualquier otro concursante de espectáculos de citas del pasado.

«Estas son vírgenes. Necesitamos asegurarnos de que las personas tengan tiempo para que realmente florezcan y exploren estas complejidades sobre sus personalidades y sobre sus decisiones sobre su cuerpo y su sexualidad», dice Geist. «El hecho de que las reglas existan en otro programa en realidad no tienen que aplicar aquí. Podemos inventar nuestras propias cosas que se sienten más adecuadas para la velocidad a la que se movieron las vírgenes».

En un momento, Underwood y Bristowe deciden juntos dar a dos llegadas tardías más tiempo, a pesar de que no habían hecho conexiones fuertes. Todos decidieron, dice Geist, «no necesitamos ser tan despiadados como tal vez otro espectáculo de citas».

También elaboró ​​el título de «sacrificio virgen» para las eliminaciones y el título «Virgin Cocktail Bar», que tenía alcohol disponible para aquellos que lo querían. También se le ocurrió la idea de collares de cuentas para los hombres, ya que generalmente no tenían camisa y necesitaban estar en alguna parte.

En el futuro, a Geist le encantaría extender el programa trayendo miembros de la comunidad LGBTQ, algo en lo que Plumb dice que Hulu ha expresado interés.

La primera temporada se filmó en julio de 2024, hace más de un año, y terminó con dos parejas decidiendo permanecer juntas y seguir una relación en el mundo real. En cuanto a una reunión o «donde están ahora» especiales, todavía no hay planes.