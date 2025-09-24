¡Eres mi mejor amigo, discurso extraordinario!

Nueva York, Viva -El ambiente cálido envolvió la sala de consulta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (PBB), Nueva York, cuando el presidente de la república Indonesia, Prabowo Subianto, asistiendo a la reunión multilateral en el Medio Oriente por invitación del Presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfoel martes 23 de septiembre de 2025.

Entre las filas de los líderes mundiales presentes, hubo un momento ligero pero lleno de significado. El presidente Trump, en una introducción a su reunión, no solo habló sobre la importancia del foro para la paz en el Medio Oriente, sino que también se tomó el tiempo para agradecer especial al presidente Prabowo.



Prabowo Asiste a la reunión multilateral de Medio Oriente en Nueva York Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

El presidente Trump elogió abiertamente. Trump juzgó discurso El presidente Prabowo está lleno de firmeza y energía, incluso dice que su estilo de comunicación puede despertar la atención de los líderes mundiales.

«Tú también, mi mejor amigo. Un gran discurso. Haces un trabajo extraordinario tocando las manos sobre la mesa. Haces un trabajo extraordinario. Muchas gracias», dijo Trump.

El elogio fue repentinamente en el centro de atención, considerando que el discurso del presidente Prabowo en la 80a Asamblea General de PBB se consideraba llena de firmeza y energía. Para Trump, el estilo de Prabowo que vibra la mesa es un símbolo de coraje en la expresión de la justicia en los foros internacionales.

Para la audiencia, el momento presentó una atmósfera líquida en medio de una seria discusión sobre Gaza y la paz del Medio Oriente.

Un reconocimiento del presidente de los Estados Unidos contra el líder indonesio que apareció por primera vez en la Asamblea General de la ONU, pero inmediatamente dejó una profunda impresión.

La apreciación no es solo un elogio personal, sino que también refleja el reconocimiento del mundo sobre Indonesia como una voz importante en la diplomacia global. La sonrisa que acompañó las palabras de Trump fue una señal, que detrás de la tensión de los problemas internacionales, hubo un sincero aprecio por el coraje y la firmeza mostrados por el presidente Prabowo Subianto.



El tercer lugar dado al presidente Prabowo en la 80ª Escuela Secundaria de la ONU también confirma la posición estratégica de Indonesia a los ojos del mundo. Este honor es visto como una forma de reconocimiento del liderazgo del presidente Prabowo a nivel mundial.

Indonesia también se considera capaz de ser un puente entre el norte y el sur, el oeste y el este, así como para cerrar los intereses de los grandes países y desarrollar soluciones a diversos problemas internacionales.