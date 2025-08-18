Eres la razón por la que Mamah es fuerte hasta el día de hoy.

VIVA – Atalia Prayat se ve escribiendo un mensaje conmovedor para su hija, Camillia Laetitia azzahra alias Zara. El mensaje escrito por Atalia en el contexto del 21 aniversario de Zara el domingo 17 de agosto de 2025 ayer logró llamar mucha atención pública.

En la carga, Atalia se vio usando una nueva pulpa negra Kebaya y una falda a juego que contiene la mano de la princesa. Mientras que Zara se vio usando una nueva kebaya de pulga negra combinada con una falda Batik.

Mientras tanto, en el mensaje escrito por Atalia a su hija, un miembro del parlamento indonesio de la facción Golkar dijo que Zara era la razón por la que se mantuvo fuerte hasta este momento.

«Eres la razón por la cual Mamah es tan fuerte como hoy», escribió Atalia.

Esposa Ridwan Kamil Esto también entregó un saludo de cumpleaños para su única hija de 21 años. También rezó para que su hija que actualmente estaba estudiando en el extranjero pudiera permanecer alegre y dura.

«Mantente alegre como tu nombre. Crecer maravillosamente … duro en cada tormenta …», continuó la leyenda.

Finalmente, Atalia también aconsejó a la princesa que fuera la mejor persona y la versión creadora. Sin olvidar que también Atalia expresó cómo el amor y el amor por su única hija.

«Sé el mejor según tu versión y tu Señor … te amo sin cesar … #mamaiya #ataliaprarahaa #sicinta atalia», escribió Atalia.

Al encontrar un mensaje conmovedor de la madre, Zara reveló su gratitud y felicidad.

«Amén, Dios, gracias, mi madre, querida», escribió Zara

De repente, la carga inmediatamente obtuvo mucho komnetar de los usuarios de las redes sociales. No unos pocos de los que dejaron oraciones por la hija de Ridwan Kamil y Atalia Praratya.

«Tehhhh feliz cumpleaños, mi amor es hermoso, mi hermosa feliz y sigue brillando jaraaa», rezó el internautor.

«Bendición de la era de Zahra- May las oraciones de mamá y papá y las oraciones de las oraciones de Allah Ijabah», escribió el famoso escritor de Asma Nadia.

«Ojalá la oración y la esperanza de la Sra. Amor por Zara Alloh Swt Kabulkn Aamiin2 Yaa Robbal Aalamiin», otras oraciones.