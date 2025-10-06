Eran Riklis en su serie de suspenso copensada por «Fauda» S Moshe Zonder

Cineasta israelí Eran RiklisConocido por sus películas humanistas de Medio Oriente «Lemon Tree», «The Sirian Bride» y, más recientemente, «leer Lolita en Teherán» se siente enojado y frustrado por el liderazgo político en Israel que ha llevado a casi 4.000 nombres de la industria del entretenimiento a boicotear las instituciones de cine israelíes, vistas como «cómplices en los crímenes de guerra» en Gaza.

Riklis ha sido seleccionado para Tallin’s TV Beats, Mercado de cofinanciación (del 7 al 8 de noviembre) con su próximo drama televisivo «The Sabduction of Yossele Schumacher», encargado por el canal comercial de Israel Keshet 12.

El cineasta está ansioso por encontrar socios europeos en Tallin para su thriller de drama de seis partes. Pero también se da cuenta de que los sentimientos anti-Israel de algunas partes de la industria global no afectan su sueño de llevar a la pantalla otro trabajo que construye puentes entre las personas.

«Israel no está en lo mejor [political] posición y espero que nada político se interponga entre mí y hacer la serie ”, le dice Variedad en una videollamada de su casa en Tel-Aviv. Del mismo modo, Riklis siente lástima por la controversia sobre la entrada de los Oscar de Israel «The Sea» con un joven palestino, arriesgando su vida para ir a la playa en Tel Aviv, y la posterior amenaza del ministro de cultura de Israel, Miki Zohar.

«Mentí el director de ‘The Sea’ Shai Carmeli Pollak cuando asistió al Sam Spiegel International Script Lab con el proyecto. Me encantó la historia y le di confianza a Shai para dirigirla. Luego vi la película en el Festival de Cine de Jerusalén y lloré durante una hora y media. Es una historia sencilla pero compleja y absolutamente hermosa.

El hecho de que la academia de cine israelí votó por ella [as Oscar entry] Fue una sorpresa, pero es la mejor película que representa a Israel en este momento. Es bueno unirse al [Oscar] Race con este tipo de historia «, señala el cineasta, un firme creyente de que el arte trasciende las fronteras políticas y que la narración de historias puede abrir los corazones y las mentes de las personas.

«Como cineasta, quiero seguir siendo optimista», dice Riklis, quien era un soldado israelí de 19 años durante la Guerra de Yom Kippur en 1973 y perdió a muchos amigos cercanos. «Me enfrenté al ejército egipcio durante meses. Fue una guerra horrible. Pero luego, quién habría imaginado que unos años más tarde, en 1979, el presidente egipcio Anwar Sadat firmaría un acuerdo de paz [the Camp David Accords] con el primer ministro israelí Menachem Begin, que tenía opiniones de derecha. Así que siempre trato de recordar estos eventos «, insiste a Riklis.» Siempre hay personas que intentan hacer cambios y tener éxito; Necesitamos tener esperanza «.

Eran Riklis Crédito: Marie Johnni

Serie de thriller basada en eventos verdaderos

Después de «leer Lolita en Teherán» que abordó a las mujeres que se resistieron al opresivo régimen clerical en Irán, el próximo proyecto de Ricklis, el programa de televisión «The Abduction of Yossele Schumacher», analiza un extremismo religioso diferente, más cerca de casa para el cineasta.

La historia se basa en el verdadero caso del secuestro en Israel de un niño judío de siete años, Yossele Schumacher, por su abuelo ultraortodoxo a principios de la década de 1960, para evitar que sus padres lo criaran como judío secular. Después de una búsqueda internacional intensiva dirigida por el Mossad de servicios secretos de Israel durante casi dos años, el niño finalmente fue encontrado en los Estados Unidos y regresó a sus padres. Según el Logline, el secuestro «lleva a tres mujeres a enfrentarse a su destino y fe y a un conflicto feroz entre el Mossad israelí y la red impenetrable de la comunidad ortodoxa».

Riklis, que tenía solo seis a siete años en el momento de los eventos, tiene un recuerdo vívido del caso que se convirtió en una causa célèbre, dividiendo a la sociedad israelí. «Durante la noche, de una pequeña disputa familiar, la historia se volvió enorme, oponiéndose a la población secular y ultraortodoxa en Israel. Nuestro primer ministro en el momento en que Ben Gurion temía que el caso condujera a una guerra civil, por lo que él pidió a Mossad que interviniera en Riklis, hasta que se agrega:» Sin embargo, cuando no se hizo un documento sobre el caso, la historia de Yossele Schumacher sintió que una antigua memoria perdió, hasta tres años, hasta el momento y un documental, cuando se hizo un documento, cuando se hizo un documento sobre el caso, la historia de Schumacher, que era una antigua memoria, hasta que se perdiera tres años, hasta que se perdiera tres años, y lo que no se acumula. Lo mencioné. ¡Acabo de estar esperando que esto suceda! »

Riklis luego contactó al experimentado guionista Moshe Zonder, conocido por «Fauda», Apple TV+ Spy Thriller «Teherán» y el reciente programa ganador de la serie Mania «The German». Los dos habían colaborado antes en el éxito local de Riklis «Zohat» (1993) y «Vulcan Junction» (1999). «Sentí que Moshe sería el cocreador y co-creador perfecto de la serie. Tiene una gran habilidad para equilibrar el drama y el thriller, así que me emocionó cuando aceptó abordar el proyecto», dice Riklis.

Al profundizar en la trama y la historia, el cineasta dice: «El hilo dramático principal será la búsqueda del niño, pero la serie contendrá tres capas dramáticas. En primer lugar, el núcleo de la historia será aproximadamente tres mujeres igualmente defectuosas. Madeleine Feraille, el abductor de Yossele, un ex agente de resistencia francés que se convirtió en jueces después de la Señora después de la madera. Avrahami.

La segunda capa será el thriller, con el Mossad buscar al niño entre Israel, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. «Estarás al borde de tu asiento, como con un thriller de Liam Neeson», promete el cineasta. Entonces, el tercer elemento será el complejo contexto sociopolítico, «con temas sobre opresión, liberalismo, destino versus religión, el estado de derecho frente al gobierno de Dios, cuestiones tan actuales hoy en día como hace 60 años».

«En última instancia, se trata de dolor, amor, paternidad, pérdida, fe, fanatismo y sobre secretos y mentiras en muchos niveles», agrega el cineasta que siente que el proyecto tiene «todos los ingredientes correctos para convertirse en televisión imprescindible y profunda para todos».

El proyecto, con un presupuesto estimado de alrededor de € 1,5 millones ($ 1.7 millones) por episodio, está siendo producido por la producción de la shingle Eran Riklis de Riklis y Moshe Edery de Riklis, uno de los conjuntos de producción y distribución más establecidos de Israel y un socio a largo plazo de Riklis. El canal comercial de Israel Keshet 12, está a bordo.

«En Keshet, nos apasiona contar historias israelíes que reflejan nuestra cultura única mientras resuenan con el público en todas partes», dice Keshet 12 Jefe de Drama y Comedia Karni Ziv. «Con Eran Riklis al timón, este proyecto promete ser un drama familiar conmovedor con una ventaja fuerte y de suspenso, y estamos entusiasmados con su potencial para conectarnos con los espectadores tanto en Israel como más allá».

Como uno de los ocho proyectos seleccionados para el mercado de co-financiamiento de Talln Beats, parte del evento de desarrollo de la industria del festival de cine Black Nights de Tallinn Black Nights, la serie competirá por el galardonado premio de desarrollo de coproducción del Consejo de Europa por valor de € 50,000 ($ 58,700).

«En Tallin, espero encontrar coproductores que amen el proyecto. Estoy buscando socios de fuentes tradicionales de financiamiento: financiadores públicos, emisores y también streamers», dice Riklis, que espera entrar en producción en noviembre de 2026.