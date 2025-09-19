Erafone reduce las emisiones de carbono 161 mil kg de residuos electrónicos de CO2 utilizando este método

Yakarta, Viva – generación desechos electrónicos (desembocadura) es un desafío serio en Indonesia hoy. Basado en el monitor mundial de desechos electrónicos 2024, la producción de desechos electrónicos está creciendo cinco veces más rápido que la capacidad de reciclaje del mundo.

El Jefe del Grupo de HC, GA, Litigation & CSR Erajaya Group Jimmy Warin Angin dijo, dijo que también se produjo una tendencia similar en Indonesia, con pilas de desechos electrónicos que aumentarán de 2.1 millones de toneladas en 2023 a 4.4 millones de toneladas en 2030. Esta condición es una amenaza real para el medio ambiente, la salud y la comunidad.

Él dijo, la campaña Zar Mantener la tierra que se llevó a cabo este año ha logrado recolectar 2,255 unidades desembocadura. Ambientalmente, este logro es equivalente a la reducción de las emisiones de carbono en 161,700 kg de CO₂, ahorros energía que asciende a ± 301,261 kWh, además de reducir la necesidad de vertederos/vertederos que cubren 10 m².

«Estos números prueban que los pequeños pasos de los consumidores, si se facilitan correctamente, pueden tener un impacto ambiental significativo y medible. De esta manera, no solo reducimos la contaminación, sino que también construimos conjuntamente un ecosistema de gestión de residuos electrónicos inclusivos, estructurados y sostenibles Desembocadura En Denpasar, Bali, citado de su declaración, viernes 19 de septiembre de 2025.

Jimmy contribuyó, como grupo empresarial involucrado en el campo del comercio minorista de tecnología, Erajaya se compromete a hacer la sostenibilidad como cultura y parte de las principales responsabilidades de la compañía en todo el negocio vertical.

Él dijo que el principio de ambiental, social y de gobierno (ESG) se convirtió en la base operativa de la Compañía y también en una forma de responsabilidad a largo plazo. A través de Erafone, dijo Jimmy, Erajaya implementó Responsabilidad del productor extendido (EPR) para garantizar que el producto se administre hasta el final de su ciclo de vida.

«La implementación del EPR que aplicamos es con un paso simple que se está preparando dropbox En las tiendas de erosiones. Los consumidores pueden llevar dispositivos electrónicos que no están acostumbrados dropbox Erafone cuida la tierra «

«De esta manera, no solo reducimos la contaminación, sino que también construimos conjuntamente un ecosistema de gestión de residuos electrónicos inclusivos, estructurados y sostenibles. Erajaya Group quiere ser parte de la solución, presentando cambios positivos no solo para nuestros clientes, sino también para el futuro de Indonesia», agregó.

Jefe de Corporativo y Marketing La comunicación del grupo Erajaya Stephen Warouw reveló que el programa de mantenimiento de ERAFone continuará el próximo año y se espera que otras partes imiten en la gestión de los desechos electrónicos.

«Solo hemos hecho esta campaña este año y resulta que la respuesta es muy positiva. Probado más de 2,000 desembocadura Lo que logramos recolectar que es equivalente al ahorro de energía de alrededor de 300 mil kWh. «Por supuesto, continuaremos esta campaña, no solo en Yakarta o Bali sino también en otras ciudades», explicó Stephen.

Stephen agregó, Erafone también continuará colaborando con varias partes para expandir la Erafone Mantener la campaña de la Tierra. Además, Erafone también comenzó a expandirse conciencia La Campaña de la Guardia de esta Tierra en las tiendas Erafone en otras regiones de Indonesia.