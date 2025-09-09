Eradicando la circulación de cigarrillos eléctricos ilegales, las empresas le piden al gobierno que haga esto

Yakarta, Viva – Los actores comerciales dan la bienvenida a los esfuerzos del gobierno para reducir la circulación de cigarrillos electrónicos o vape ilegal en el mercado indonesio. Sin embargo, esperan que el gobierno pueda reaccionar sabiamente y no emitir regulaciones excesivas que tengan el potencial de amenazar industria legal.

El presidente de la Asociación Retail de Vape Indonesia (Arvindo) Firmansyah Siregar dijo que se espera que la colaboración con los actores comerciales sea uno de los esfuerzos para superar la circulación de cigarrillos electrónicos ilegales que recientemente están abundantes.

«Si las reglas son demasiado excesivas, entonces la industria tiene el potencial de morir. ¿Pero los bienes dejarán de circular? De hecho, será más salvaje y más control», dijo Firmansyah en su declaración en Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Él cree que este paso es el paso correcto. Teniendo en cuenta las reglas excesivas en lugar de resolver el problema, en realidad tiene el potencial de matar la continuidad de la industria rotada que, aunque relativamente pequeña, ha absorbido mucho trabajo de aguas abajo hasta aguas abajo.

Continuó, los consumidores intentarán de varias maneras para encontrar o producir cigarrillos electrónicos de forma independiente. Esta situación solo será muy peligrosa para la salud pública. Este problema solo será una nueva carga para el gobierno.

Las drogas de tabaco de gorila se formulan en líquido de cigarrillo eléctrico o vape

«Los usuarios no se detendrán así. Todavía buscarán formas, ya sea insertar productos desde el exterior o hacer en secreto a nivel nacional», dijo Firmansyah.

Por ejemplo, los cigarrillos electrónicos son legales en Indonesia, pero todavía hay elementos que venden productos ilegales en varias plataformas comercio electrónico. Firmansyah explicó que su partido había informado los hallazgos al gobierno y esperaba ser seguido de inmediato.

«Lo hemos informado repetidamente, pero no se puede prevenir, especialmente si este cigarrillo electrónico está regulado en exceso», dijo.

Anteriormente, la Agencia Nacional de Narcóticos (BNN) enfatizó que no seguiría en el pie de Singapur, BNN prefiere ajustar la supervisión de líquido de vape que contiene materiales peligrosos.

«Si en Singapur está prohibido. No estamos aquí, pero tenemos que controlar el líquido líquido cuyo contenido de drogas», dijo el jefe de BNN Marthinus Hukom a los medios, quien ahora es reemplazado por Suyudi Ario Seto.

BNN ha cooperado con Aduana, Market Loka (Marketplace), para vapear tiendas para fortalecer la supervisión. En términos de supervisión, BNN trabaja al no perturbar el negocio de los empresarios electrónicos de cigarrillos, sino que controla juntos.

«Entonces, lo que está prohibido es la droga, no el vape o el cigarrillo electrónico», dijo Marthinus.

En la actualidad, Arvindo está tratando de abrir una sala de discusión con otros responsables políticos relacionados del discurso de política excesiva de los cigarrillos electrónicos.

Firmansyah quiere maximizar el foro para decir que los cigarrillos electrónicos y las drogas son dos cosas diferentes. Porque, todavía hay ciertas partes que hasta ahora equiparan deliberadamente la narración de que los cigarrillos electrónicos son drogas.

«Está confundido», dijo.

La iniciativa se llevó a cabo para que el gobierno entendiera la industria de cigarrillos electrónicos activos en Indonesia y pudiera proteger a los actores de la industria, la mayoría de las cuales eran micro y pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

Firmansyah espera que el gobierno involucre a los actores comerciales en diversas políticas que tienen el potencial de influir en la supervivencia de los negocios electrónicos de cigarrillos en Indonesia.

«Cualquiera que sea la política, la industria debe estar involucrada. Conocemos las condiciones en el terreno y también queremos protegerla. Esta es una de las funciones de control que hemos hecho», dijo.

El vicepresidente de la Asociación Indonesia de Productores E-Liquid (PPEI), Agugg Subroto, dijo que el público podría distinguir fácilmente entre productos legales e ilegales. La principal diferencia es que los productos legales están conectados a la cinta de impuestos especiales. El producto, por supuesto, es específicamente para consumidores que tienen más de 21 años.

«La diferencia entre los productos legales e ilegales se puede ver en las cintas. Los productos que tienen cintas especiales significa que son legales», explicó.