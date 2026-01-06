Era productiva: difícil encontrar trabajo, ¡hay un rayo de esperanza para los desempleados!

Jacarta – En medio de números cada vez mayores desempleo En Indonesia, ha surgido un rayo de esperanza en un sector que a menudo se considera simple: las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) registraron que el número de desempleados abiertos alcanzó los 7,47 millones de personas en agosto de 2024, un aumento del 4,91 por ciento en comparación con febrero del mismo año. Esta cifra es una alarma social, especialmente para el grupo de edad productiva que tiene dificultades para penetrar en el mercado. trabajar formal. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Esta situación se siente cada vez más en las regiones, cuando las oportunidades de empleo todavía se concentran en las grandes ciudades. La urbanización es una opción para muchas personas para ganarse la vida, aunque a menudo resulta en trabajo informal con ingresos inciertos.

Por otro lado, las oportunidades de empleo en las aldeas a menudo se ven obstaculizadas por la escasez de capital, el acceso a los mercados y la falta de asistencia empresarial. Esta situación hace que el desempleo y el subempleo en las zonas no urbanas sean un problema latente que rara vez se destaca.

En este contexto, las MIPYMES juegan un papel importante como apoyo a la economía familiar. Las MIPYMES no sólo proporcionan ingresos a los propietarios de empresas, sino que también abren oportunidades de empleo a pequeña escala en el entorno inmediato: desde vecinos, amas de casa hasta jóvenes de las aldeas.

No sorprende que este sector sea capaz de absorber alrededor del 97 por ciento de la fuerza laboral nacional, lo que lo convierte en una de las soluciones más realistas para reducir la tasa de desempleo, especialmente en medio de una intensa competencia laboral formal.

El desarrollo de las MIPYMES en los últimos años no puede separarse del toque de la tecnología, especialmente los servicios financieros digitales o la tecnología financiera (fintech). Este servicio de base tecnológica facilita a las pequeñas empresas el acceso a financiación, el ahorro y la gestión de las finanzas. A medida que aumenta la adopción digital, se espera que el mercado fintech de Indonesia siga creciendo hasta alcanzar decenas de miles de millones de dólares en los próximos años.

Andi Taufan Garuda Putra, fundador y director ejecutivo de Amartha, evalúa que el papel de las fintech ahora va más allá de los servicios financieros.

«Fintech no es sólo un sector de servicios financieros que aporta el 4,74 por ciento a la economía indonesia. A través de servicios financieros como financiación, billeteras digitales, microinversiones y otros productos, fintech ha apoyado el fortalecimiento de las mipymes, lo que tiene un impacto en la creación de empleo», dijo Andi Taufan en su declaración, citada el martes 6 de enero de 2026.