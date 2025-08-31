Equipos centrales para ceder los daños por inundaciones en HP, JK, Punjab y Uttarakhand







El gobierno ha constituido equipos centrales inter minerales (IMCT) para Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab y Jammu y Cachemira para evaluar el daño causado por fuertes lluvias, inundaciones, inundaciones repentinas, nubes y deslizamientos de tierra, dijeron las autoridades.

Los IMCT harían una evaluación sobre el lugar de la situación y los trabajos de ayuda que los gobiernos estatales llevan a cabo.

El Ministerio De los asuntos internos constituyeron los IMCT en la dirección del ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, dijo un comunicado oficial.

Bajo el primer ministro Narendra Modi, el gobierno central está hombro con hombro con los estados afectados por las calamidades naturales para mitigar las dificultades que enfrenta la gente, dijo.

A principios de la próxima semana, el Equipos centrales Visitará los distritos de inundación/deslizamiento de tierra de Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab y Jammu y Cachemira, que se han visto gravemente afectados por las lluvias e incidentes pesados ​​e incidentes de inundación repentina, nubes y deslizamientos durante la actual temporada de monzonesas.

Un IMCT y un equipo multisectorial ya han visitado Himachal Pradesh, según el comunicado.

Los equipos centrales dirigidos por un oficial de secretario conjunto en el Ministerio del Interior/Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) comprenden altos funcionarios de los Ministerios/Departamentos de Gastos, Agricultura y Bienestar de los Agricultores, Jal Shakti, Power, Transporte y Carreteras, y Desarrollo Rural, dijo el comunicado.

El Ministerio del Interior (MHA) está en contacto con altos funcionarios de los estados afectados/UT, y ha extendido toda la asistencia logística necesaria a través del despliegue del número de equipos requeridos del NDRFF NDRFEl ejército y la Fuerza Aérea, que los están ayudando en las operaciones de alivio y rescate, dijo.

Según una decisión tomada por el Ministro del Interior de la Unión en agosto de 2019, la MHA constituye AMCT inmediatamente después de un desastre severo para la evaluación de daños en el punto, sin esperar ningún memorando.

Una vez realizada la evaluación, el Centro brinda asistencia financiera adicional a los estados afectados del Fondo Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) después de los procedimientos establecidos, según el comunicado.

Durante el año financiero 2025-26, el Centro ha publicado Rs 10,498.80 millones de rupias a 24 estados en el Fondo del Estado de Respuesta a Desastres (SDRF), para permitirles proporcionar asistencia de alivio a las personas afectadas, agregó.

El Gobierno Central también publicó Rs 1.988.91CRore de la NDRF a 12 estados, Rs 3,274.90 millones de rupias del Fondo de Mitigación de Desastres del Estado (SDMF) a 20 estados, y Rs 372.09 millones de rupias del Fondo Nacional de Mitigación de Desastres (NDMF) a los estados nine, dijo la declaración.

