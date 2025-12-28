Equipo SAR se sumerge hasta 27 metros y la búsqueda del autocar de Valencia termina en cero

Labuan Bajo, EN VIVO – El equipo conjunto SAR comenzó la búsqueda en el mar el tercer día de búsqueda de víctimas del hundimiento del barco turístico Putri Sakina en el estrecho de Padar, en el Parque Nacional de Komodo. Un total de 6 buceadores voluntarios de la comunidad de la Asociación de Buceadores Profesionales de Komodo (P3kom) bajaron a bucear el domingo 28 de diciembre de 2025.

Lea también: Se resalta la nueva acera en el sur de Tangerang, el bloque guía ciego solo se reemplaza con pintura amarilla



El presidente de P3Kom, Marselinus Betong, dijo que se sumergieron a una profundidad de hasta 27 metros. La inmersión tiene una duración aproximada de 20 minutos.



El ambiente de la familia del técnico del Valencia que naufragó en Labuan Bajo Foto : Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo

Lea también: Más popular: Confesión de Bojan Hodak, Premios PSSI 2026 sin categoría de mejor entrenador



«A esa profundidad todavía no hemos encontrado nada. Nos sumergimos en el lugar donde el barco se hundió, según lo indicado por el capitán del barco», dijo Marselinus.

Continuó que el buceo fue bastante difícil porque las corrientes marinas en la zona del estrecho eran bastante moderadas. Bucearon no sólo una vez, sino que lo volvieron a hacer por la tarde y todavía nada.

Lea también: El jefe del piloto de MotoGP afirma que Aprilia es ahora más feroz que Ducati, una seria amenaza la próxima temporada



«Mañana nos centraremos en bucear hacia el sur. Seguiremos la dirección de los restos del barco encontrados hacia el sur desde el punto de partida del hundimiento», concluyó.

Mientras tanto, el coordinador del puesto SAR de Labuan Bajo, Edy Suryono, dijo que, además del buceo, el equipo SAR conjunto de Basarnas, Lanal Labuan Bajo, Polairud Polda NTT y KSOP Labuan Bajo también llevó a cabo otra búsqueda alrededor del área de ubicación. Durante el proceso de búsqueda hubo tormenta y olas altas.

«Encontramos fragmentos de barco y chalecos salvavidas. Después de confirmar, efectivamente eran del barco Putri Sakina que se hundió», dijo Edy.

El tercer día de búsqueda finalizó a las 16.30 horas WITA. Algunos miembros del equipo pasaron la noche en la isla Padar, mientras que otros regresaron a Labuan Bajo para preparar combustible y logística. (Reporte de Vera Bahali, tvOne, Labuan Bajo)