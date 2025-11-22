Equipo SAR encuentra dos víctimas más del deslizamiento de tierra en Banjarnegara, en total 12 personas murieron

BanjarnegaraVIVA – El equipo conjunto SAR volvió a encontrar dos cadáveres. víctima corrimiento de tierras en Situkung Hamlet, Pandanarum Village, Banjarnegara Regency, Java Central, el viernes pasado.

El cuerpo de una mujer adulta fue encontrado a las 16.30 horas y el de un niño pequeño fue encontrado a las 17.00 horas.

A pesar de Lluvia Con una intensidad de luz moderada cayendo sobre el lugar del deslizamiento de tierra el sexto día, esto no frenó los esfuerzos del equipo SAR conjunto en la búsqueda de víctimas del deslizamiento de tierra.

«El equipo encontró y evacuó dos cuerpos, identificados como la Sra. Susanti (26) y Jonathan Prayoga (7). Ambos fueron encontrados en el Sector C.1», dijo Budiono, jefe de la Oficina de Semarang Basarnas, citado en su declaración, el sábado 22 de noviembre de 2025.

Con este hallazgo, el total recuperado es de 12 personas, y aún se busca a 16 personas. El equipo de DVI también obtuvo las identidades de las dos víctimas encontradas anteriormente, la señora Lipah (45 años) y el señor Warjono Lamar (65 años).

Limitaciones debidas al clima

Durante la tarde y la noche cayeron fuertes lluvias, lo que hizo que la búsqueda no fuera óptima. El equipo tuvo que correr contra el tiempo y en ocasiones detener las actividades cuando llovía para evitar cosas indeseables, como posteriores deslizamientos de tierra.

«En realidad, hemos desplegado 17 equipos pesados, pero no pueden funcionar de manera óptima debido a la lluvia. Cuando llueve mucho, lo detenemos para anticipar nuevos deslizamientos de tierra», continuó.

«Mañana entrará en el séptimo día, no habrá cambios en el área de búsqueda. Nuestro enfoque sigue siendo la búsqueda en los sectores A y C. Esperemos que mañana sea brillante y podamos llevar a cabo la búsqueda de manera más óptima», dijo Budiono.

Informe firme de Joko Sutrisno