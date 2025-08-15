Equipo nacional indonesio U-17 Montado a Uzbekistán

Viernes 15 de agosto de 2025 – 21:31 Wib
Deli serdang, viva – Equipo Nacional Indonesio U 17 Empacar con éxito tres puntos al enfrentar Equipo nacional de Uzbekistán U-17 de Copa de independencia 2025.
Apareciendo en el estadio principal de Sumatra North, Deli Serdang, el equipo fabricado por Nova Arianto ganó una victoria por 2-0.
Hermosos juegos se pueden exhibir al joven Garuda. Indonesia finalmente rompió el punto muerto en el minuto 17.
Dimas Adi grabó con éxito su nombre en el marcador. Parecía tranquilo frente al gol de derribar el objetivo de Uzbekistán.
Indonesia duplicó la posición en el minuto 68. Esta vez a través del encabezado Algazani Dwi Sugandi.
El anotar 2-0 para la victoria de Indonesia duró hasta que terminó la pelea. Anteriormente, Garuda Muda dibujó 2-2 contra Tayikistán.
En el último partido en la Copa Independence 2025, el equipo nacional U-17 indonesio se reunió con Malí el 18 de agosto de 2025.
Composición del jugador
Indonesia: Dafa al Gasemi (GK), Putu Panju (C), Ida Bagus Caha, Al Gazani, Daph Zidon, Azizu Milanster, Noha Pohan, Nazriel Alpharo, Rafi Rasiq, DiMas Adi, Araron O’Nell.
Uzbekistán: Tadlimjon Shamuratov (Kiperabejayev Adiv, Dhamzamad Abdisiboev, Mukhroradjan Mamatov, Mukhroradov Mirkomilbek, Akhrorbek Ravurambek, Khababibirov, Khabibuloh, Laziz Abdurov, Ttokhirov.
