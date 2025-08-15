Equipo nacional indonesio U-17 listo para luchar contra Uzbekistán esta noche

Deli serdang, viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 17 Nova Arianto Asegúrese de que el equipo esté listo para luchar contra la segunda pelea Copa de independencia 2025 contra Equipo nacional de Uzbekistán U-16 en el estadio principal de Sumatra North, Deli Serdang, viernes 15 de agosto de 2025 a las 19.30 WIB.

Leer también: Erick Thohir y Nova Arianto Reunión 4 Mata, esta es una estrategia hacia Qatar



Se reunió entre el entrenamiento del equipo en el Mini estadio del North Sumatra Dispora el jueves, Nova confirmó que todos los jugadores estaban en las mejores condiciones.

«Con respecto a la condición de los jugadores, todos los jugadores están en buenas condiciones y todo está listo para aparecer mañana. Veremos que cualquiera que los jugadores estén listos mañana, seguramente enviaremos y esperamos que pueda maximizarse», dijo Nova.

Leer también: El jugador del equipo nacional indonesio U-17 cantando la canción de la tierra de mi tierra en la Copa de Independencia, internautas: ¿Obtienes regalías?



El equipo nacional indonesio U-17 previamente dibujó 2-2 contra Tayikistán U-17 en el partido inaugural el martes (12/8) por la noche. Nova espera que en este segundo partido, su equipo pueda funcionar mejor.

«Sabemos que nos enfrentamos a Uzbekistán, a pesar de que no son los equipos que aparecen en la Copa del Mundo, les pido a los jugadores que permanezcan concentrados. Intentaré una vez más todos los jugadores que están aquí para actuar. Rotaremos con algunos jugadores que no han actuado ayer, y les daré una oportunidad», dijo.

Leer también: Reconocimiento del entrenador Tayikistán después de casi ser derrotado por el equipo nacional indonesio en la Copa de Independencia





Entrenador del equipo nacional U-17 indonesio, Nova Arianto Foto : Entre fotos/Yulius Satria Wijaya/SPT/AM.

Nova reveló que casi el 50 por ciento de la composición del jugador cambiará en comparación con el partido anterior. Espera que los nuevos jugadores tengan la oportunidad de mostrar la mejor calidad.

«Esperemos que los nuevos jugadores puedan dar resultados máximos, porque este será un récord para nosotros después de este torneo, ya sea que puedan ayudar en la Copa del Mundo más tarde», dijo el entrenador de 45 años.

Además del asunto de la estrategia, Nova también aludió a la importancia de las actitudes profesionales al celebrar los objetivos. Afirmó, se deben evitar celebraciones de meta excesivas y dañinas.

«Siempre ordeno al jugador, no para celebrar algo que sea perjudicial para sí mismo. Realice las celebraciones como de costumbre, porque también tenemos que respetar al oponente. Esperemos que este sea un aprendizaje», dijo.

El partido contra Uzbekistán U-16 se convirtió en una oportunidad para que el equipo nacional U-17 ganara la victoria inaugural en la Copa de Independencia 2025, mientras fortalecía los preparativos para la Copa Mundial Sub-17. (Hormiga)