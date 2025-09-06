Equipo nacional indonesio más cerca del Salip de Vietnam

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio nuevamente grabó buenas noticias después de una victoria de deslizamiento 6-0 Equipo nacional de Taiwán en el día del partido de la FIFA, viernes 6 de septiembre de 2025. Estos resultados tienen un impacto directo en Ranking de la FIFA El último, donde el equipo de Garuda subió un rango a la posición 117 del mundo.

Aquí hay cinco datos interesantes de la actualización de clasificación de la FIFA septiembre de 2025:

1. Indonesia subió al rango de 117 del mundo

La victoria sobre Taiwán agregó 3.25 puntos para Indonesia. Ahora, los puntos totales de Garuda son 1,157.80, lo que hace que el equipo de Patrick Kluivert aumente en un ranking.



Los jugadores del equipo nacional indonesio, Sandy Walsh y Rizky Ridho, celebran goles Foto : Entre fotos/rizal hanafi/lmo/nz

2. Equipo nacional vietnamita En su lugar, dejó caer dos posiciones

A diferencia de Indonesia, Vietnam ha disminuido. Ahora están en la posición 115 del mundo con 1,169.92 puntos, dos rankings desde antes.

3. Tailandia sigue siendo el rey de la ASEAN

Aunque Indonesia y Vietnam están en el centro de atención, Tailandia continúa liderando en la región del sudeste asiático. El equipo de elefantes de guerra es actualmente 102º en el mundo, muy por encima de sus rivales.

4. Malasia y Filipinas están arriba

Además de Indonesia, otros dos países de la ASEAN también registraron un aumento. Malasia se eleva al 122 (arriba 3), mientras que Filipinas está ahora en 144 (arriba 1).

5. La distancia de Vietnam se está volviendo más delgada

Indonesia ahora es solo la deriva delgada de Vietnam. Si puede lograr resultados positivos en la próxima pelea, no es imposible que Garuda pronto se supere y se convierta en el segundo mejor equipo de la ASEAN después de Tailandia.

Ranking de actualización FIFA ASEAN (septiembre de 2025):

102 – Tailandia

115 – Vietnam (abajo 2)

117 – Indonesia (arriba 1)

122 – Malasia (arriba 3)

144 – Filipinas (arriba 1)