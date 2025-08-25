Equipo nacional indonesio de Putri U-16 a las semifinales de la Copa AFF después de Ganyang Malasia, dijo esto Erick Thohir

Solo, vive – Equipo nacional de mujeres indonesias U-16 entró con éxito en la ronda semifinal Copa Aff PUTRI U-16 2025 después de derrocar Equipo nacional de Malasia Con un puntaje de 3-1 en el estadio Manahan, solo, domingo 24 de agosto de 2025 por la noche. Estos resultados aseguran que Garuda Pertiwi Young saliera como el Campeón del Grupo A A.

El juego

Indonesia apareció inmediatamente presionando desde los primeros minutos. El partido ha estado funcionando durante cinco minutos, Nasywa Fatah logró abrir la ventaja del anfitrión. No hace mucho, en el minuto 15, Jazlyn Firryal duplicó con éxito el puntaje a través del punto blanco.

Malasia había reducido el retraso a través del gol de Laila Syamila en el minuto 81. Sin embargo, solo un minuto después, Vivi Fernanda se aseguró de que la victoria de Indonesia se convirtiera en 3-1 mientras aseguraba boletos semifinales.

Con este resultado, Indonesia eliminó un partido grupal con una victoria sobre Timor Leste y Malasia.

Comentario Erick thohir

El presidente de PSSI, Erick Thohir, apreció el logro histórico del equipo nacional femenino Sub-16 que logró calificar para las semifinales por primera vez desde que el torneo se celebró en 2009.

«Debería estar agradecido por este resultado, pero aún no está satisfecho porque la lucha no se ha completado. El equipo nacional femenino U-16 debe centrarse en enfrentar el partido semifinal», dijo Erick en una carga en su cuenta oficial de Instagram.

Agregó que este éxito no pudo separarse de la consistencia del entrenamiento de los jóvenes, incluida la sostenibilidad de las Copas Pertiwi U-14 y U-16 en los últimos dos años.

Calificar para las semifinales

La victoria sobre Malasia asegura que Indonesia termine cuando los jóvenes campeones del grupo A. Garuda Pertiwi ahora miran con confianza las semifinales para continuar sus tendencias positivas.

Esta victoria es un impulso importante para el fútbol femenino indonesio. Además de la historia de tallado, también se espera que este resultado positivo pueda desencadenar el espíritu de la generación más joven para continuar elevando los logros de Garuda Pertiwi a nivel internacional.