Equipo nacional indonesio casi Kangkangi Vietnam después de una fiesta de gol en Surabaya

VIVA – Equipo nacional Indonesia fue clasificada en la clasificación de la FIFA después de fiesta contra Taiwán en el partido de la jornada de la FIFA en el Bung Tomo Gelora Stadium (GBT), Surabaya, el viernes por la noche, 5 de septiembre de 2025.

Garuda parecía loca con una victoria por 6-0. Los objetivos nacieron a través de las acciones de Jordi Amat, Marc Klok, Eliano Reijnders, Ramadhan Sananta, Sandy Walsh y el gol de Chao Ming Hsiu. El propio Taiwán se convirtió en el oponente de Kuwait en la agenda del primer día de la FIFA este septiembre.

A pesar de ganar una victoria aplastante, los puntos adicionales logrados por Indonesia no son demasiado grandes. La razón es que hay una diferencia de clasificación lo suficientemente lejos con Taiwán. Antes del partido, Indonesia ocupó el puesto 118 del mundo, mientras que Taiwán ocupó el puesto 172.

Citando el ranking de fútbol, ​​los resultados hicieron que Indonesia solo obtuviera 3.25 puntos adicionales. Como resultado, el equipo de Garuda sube una escalera a la posición 117 del mundo. Mientras que Taiwán perdió 3.25 puntos y cayó a 173.

La buena noticia, Indonesia ahora es solo dos tiras a la deriva de Vietnam Aquellos que cayeron a 115 porque estaban ausentes de jugar en la edición de septiembre de la jornada de la FIFA. El Malasia se disparó a 122 después de derrocar a Singapur por 2-1 el jueves 4 de septiembre.

La oportunidad de agregar puntos FIFA aún está abierta al equipo de Garuda. El lunes 8 de septiembre de 2025, Indonesia regresó al estadio GBT contra el Líbano, que actualmente se encuentra en el ranking mundial 112.

Actualización de clasificación del sudeste asiático de la FIFA (después de que Indonesia venció a Taiwán):

102. Tailandia

Vietnam (abajo 2)

Indonesia (arriba 1)

Malasia (arriba 3)

Filipinas (arriba 1)