Equipo Nacional del Fútbolico Indonesio Ngam Sempuk, Tanzania fue sacrificada por 7-1 en GBK

VIVA – Equipo nacional Fútbol sala Indonesia abrió su trabajo en el evento Four Nations Cup 2025 de una manera espectacular. Jugando en el GBK Basketball Hall, Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025, el equipo rojo y blanco aplastó a Tanzania con un puntaje llamativo de 7-1.

Desde que sonó el silbato inicial, Indonesia presionó inmediatamente. El público anfitrión vitoreó cuando Mochammad Iqbal marcó con éxito un gol rápido en los primeros segundos del partido. Desafortunadamente, la felicidad no duró mucho. Solo tres minutos del juego, Iqbal tuvo que ducharse después de ser recompensado con una tarjeta roja debido a una fuerte violación.

A pesar de aparecer con 10 jugadores, el juego del equipo nacional aún domina. La entrada de Ardiansyah Runtuboy hizo que el ataque desde el lado del flanco sea más vivo. Movimiento Evan Soumilena En la posición del pivote se convirtió en la clave del flujo del juego.

El segundo gol nació en el minuto 11 a través de la dura patada de Firman Adriansyah. El mismo jugador nuevamente se sumó al sufrimiento de Tanzania en el minuto 16 después de la dulce combinación con Ardiansyah Nur.

Indonesia es cada vez más imparable. Syauqi Saud anotó un cuarto gol a través de Solo Run Brillian en el minuto 18. Solo un minuto después, Guntur Sulistyo usó el error del portero opuesto para llevar a Garuda Futsal 5-0 a una pausa.

En la segunda mitad, el dominio continúa. Evan Soumilena anotó un hermoso gol en el minuto 24. Tanzania tuvo la oportunidad de minimizar la posición a través de Jamal Saleh en el minuto 31, pero no fue suficiente para cambiar el curso del partido.

Garuda cerró la fiesta de gol nuevamente en el minuto 33. Soumilena regresó para mostrar la calidad a través de una patada de rango cerrado que el portero de Tanzania no podía eximir. Un puntaje de deslizamiento de tierra 7-1 acompañó al largo silbato.

Con esta victoria, Indonesia se embolsó un valioso capital antes de enfrentar a los Países Bajos el sábado 20 de septiembre de 2025. En otro partido, Tanzania estaba programada para reunirse con Letonia.