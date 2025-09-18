Equipo nacional de waterpolo indonesio listo para dar lo mejor en el mar Juegos 2025 Tailandia

Yakarta, Viva – Equipo nacional Aire de polo Indonesia comenzó a celebrar un Centro Nacional de Ejercicio (Pelatnas) en el estadio acuático Bung Karno (GBK), Yakarta, desde el lunes 15 de septiembre de 2025. Este ejercicio ha sido una preparación para Juegos de mar 2025 Tailandia, que se llevará a cabo en diciembre.

El escuadrón rojo y blanco está programado para practicar dos veces al día, a saber, 08.00-10.00 WIB y noche a 20.00-22.00 WIB. Esta vez, el entrenamiento nacional asistió 32 jugadores, que consta de 16 atletas masculinos y 16 atletas femeninas, con la composición de la mayoría de los jugadores jóvenes combinados con varios nombres experimentados.

Jeanette Ayu Puspita listo para aparecer todo

Uno de los nombres que resuelve al equipo es la portero del equipo nacional femenino, Jeanette Ayu Puspita. El atleta de DKI Yakarta había presentado previamente una medalla de bronce para Indonesia en los Juegos del Mar Camboya 2023.

Aunque los preparativos para Tailandia son relativamente cortos y muchos están llenos de caras nuevas, Jeanette sigue siendo optimista. Hizo hincapié en que estaba listo para dar sus mejores habilidades para traer a casa una medalla.

Equipo Nacional de Polo Air Polo de Indonesia

«Para este año definitivamente apuntaremos a las medallas. La preparación no es tan larga, pero somos optimistas e igualmente luchadores. Sobre el oro, veremos más adelante, lo importante es que hemos hecho todo lo posible para enfrentar a los oponentes que a menudo se han conocido», dijo Jeanette.

Joven debutante, Brahni Cahnandra Samudera

Además de Jeanette, la atención también se centró en Brahni Cahnandra Samudera, un joven jugador de DKI Yakarta nacido en 2006. Brahni hizo su debut en el equipo nacional senior después de que anteriormente exitoso con el equipo nacional junior y entregando a DKI Jakarta para ganar una medalla de oro en Pon Aceh-Sumut 2024.

Brahni dijo que estaba orgulloso de poder fortalecer el equipo nacional y estaba decidido a proporcionar el mejor rendimiento en los Juegos SEA inaugurado.

«Mis sentimientos están felices y agradecidos por esta oportunidad. Haré todo lo posible por el equipo senior. Nuestro objetivo en los Juegos Sea 2025 para ganar el oro, a pesar de que la preparación es mínima, soy optimista de que los resultados se pueden maximizar», dijo Brahni.

Objetivo del equipo nacional de Air Polo de Indonesia

La Comisión Indonesia de Ingeniería de Polo PB Aquatic PB, Dean Baldwin, explicó que el equipo solo tenía tres meses para finalizar los preparativos. Hizo hincapié en la importancia de los juicios internacionales como un punto de referencia contra los fuertes equipos del sudeste asiático.

«Maximizamos el ahorro, a Corea o Japón. Estos dos países pueden ser una referencia porque su calidad es alta. Tailandia como anfitrión también tiene una buena preparación. Con esta composición, puedo decir que el equipo ahora es el mejor», dijo Dean.

Según Dean, el equipo masculino, que en los Juegos SEA de 2023 ganó plata, y el equipo femenino que ganó el bronce, intentará mantener e incluso aumentar el logro. Además, con el dominio de los jugadores jóvenes, el equipo también se formó para un objetivo a largo plazo, que es casarse con las medallas de oro masculinas y femeninas en los Juegos SEA Malasia 2027.

Lista de jugadores del equipo nacional de Polo de Indonesia 2025

Putra: Ahmad Fauzy Mappatbe, Avicenna Aqeel Umarella, Brahni Cahnandra Samudera, Delvin Felliciate, Didi Akbar, Hizkia Bimantoro, Osea Krisna Setiawan, Muhamad Zein Dzaki Janián, Muhammad Alwi Irhash, Novian Dwiputra, Regutra, Regute Muly, Muly, Muly, Rambely, Rambely, Rambely, Rambely, Rubi. Revanza Rizky Rahman, Rezabakhti Mulia, Rezza Auditya Putra, Ridjkie Mulia, Wildan Awwalu Naafi Dienma.

Hija: Adila Putri Shabirah, Aenah Aeliyah Purbaningrum, Amazia Keyko Radisty, Annisa Nurul Aulia, Bilqis Kautsar Uzmut, Febrina Indriasari, Indah Safitri, Jeanette Ayu Puspita, Lathifa Hazna Azka Azka Rahayu, Melyn Cecilia Legawa, Priscilla Lovely Biantoro, Rachma Agestiandi, Regina Putri Dewi Rahmawati, Selfia Nur Fitroch, Theresia Putri Argya Wibowo, Thytania Rhamadini Putri.