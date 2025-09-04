Equipo nacional de Vanenburg Ultimatum U-23 después de no colmarse en los oponentes Laos

VIVA – Equipo nacional Indonesia U-23 no pudo ganar en el partido de calificación inaugural Copa asiática U-23 2026. Enfrentando a Laos en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, el miércoles por la noche 3 de septiembre de 2025, Garuda Muda solo pudo jugar un sorteo sin goles.

Estos resultados hacen que el entrenador Gerald Vanenburg no satisfecho. Inmediatamente cambió el enfoque a los dos partidos restantes contra Macao y Corea del Sur.

«Así que esto es algo que tenemos que solucionar de ahora en adelante. ¿Cómo podemos ganarlo y tenemos que ganar con Macao, ganarlo fácilmente y ganar con mucho», dijo Vanenburg en una conferencia de prensa después del partido?

El hombre que había levantado el Trofeo de la Liga de Campeones y la Copa de Europa incluso confirmó que Corea del Sur debe ser conquistada.

«Y después de eso tenemos que ganar contra Corea. Si no podemos ganar fácilmente contra Macao, entonces tendremos un gran problema. No más, nada menos», dijo.

Los comentarios confirmaron la gravedad de Vanenburg trayendo a Garuda Muda a levantarse. Porque, el fracaso de ganar en los siguientes dos partidos tendrá la oportunidad de destruir la oportunidad para la Copa Asiática U-23 2026.

Las regulaciones solo dan boletos para calificar para los mejores ganadores y finalistas del grupo. La situación de dibujo contra Laos ha hecho la precaria posición de Indonesia, porque generalmente el mejor corredor es al menos dos victorias de tres partidos de fase grupal.

En el papel, Indonesia es favorecida para superar a Macao. Sin embargo, se cree que el duelo contra Corea del Sur es la determinación de la parte superior de la clasificación.

Por lo tanto, ganar seis puntos en los dos partidos restantes se convierte en un precio fijo si Indonesia quiere aparecer en la Copa Asiática U-23 2026 en Arabia Saudita.

El próximo calendario del equipo nacional U-23, Garuda Muda se enfrentará a Macao el sábado 6 de septiembre, antes de desafiar a Corea del Sur el martes 9 de septiembre.