VIVA – Equipo nacional de Malasia se verá flácido Calificación de la Copa Asiática 2027. Federación de fútbol de Malasia (Familia) Lanzó oficialmente una lista de 29 jugadores, el viernes 3 de octubre de 2025. Sin embargo, en el centro de atención, no hay siete nombres de jugadores naturalizados que han sido los pilares principales del tigre malaya.

Varios jugadores locales principales permanecen en el equipo, como Arif Aiman, Syihan Hazmi, Quentin Cheng, a Stuart Wilkin. Pero la ausencia de la naturalización inmediatamente hizo el fútbol público del país vecino.

Siete jugadores que fueron tachados incluyeron a Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y He (Hevel Serrano. De hecho, han sido la columna vertebral del equipo.

El equipo de Peter Cklamovski está programado para viajar a la sede de Laos el jueves 9 de octubre de 2025. Sin siete jugadores naturalizados, se predice que Malasia aparecerá sin dientes en el ataque y la defensa.

A pesar de perder mucho personal importado, Malasia trajo tres debutas. Son Declan Lambert, Jordan Mukah y Muhammad Ramadhan Saifullah.

El nombre Jordan Mukah inmediatamente llamó la atención. El delantero de 30 años nació en Ghana, pero durante mucho tiempo ha sido una carrera en Malasia desde 2020. El estado de la naturalización hace que la regla finalmente pueda fortalecer el tigre de Malaya.

La regla se conoce como un delantero hambriento de gol en la liga local. Se espera que su presencia cierre el agujero dejado por otros jugadores naturalizados.

Lista de jugadores del equipo nacional de Malasia

Kiper: Azri Ghani, Haziq Nadzli, Syihan Hazmi.

Trasero: Azam Azmi, Corbin-on, Daniel Ting, Declan Lambert, Dion Cools, Dominic Tan, Harith Haiqal, Junior Eldstal, Richard Chin, Shahrul Saad, Quentin Cheng, Ubaidullah Shamsul.

Medio: Afiq Fazail, Endrick dos Santos, Nazmi Faiz, Nooa Otros, Sergio Agüero, Stuart Wilkin.

Frente: Aliff Izman, Arif Aiman, Faisal Halim, Jordan Josue, Paulo Josue, Ramadhan Saifullah, Romel Morales, Safawi Rasid.