Equipo nacional de Indonesia vs Líbano ¿Qué esta noche en la televisión?





Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio Volver a competir en la agenda FIFA Matchday enfrentando Equipo nacional libanésLunes 8 de septiembre de 2025. El partido se llevará a cabo en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, a partir de las 20.30 WIB.

Este partido fue una oportunidad para que el equipo de Garuda continuara la tendencia positiva después de ganar una victoria deslizante 6-0 sobre Taiwán el 5 de septiembre. Se espera que el apoyo total de los seguidores en Surabaya sea una motivación adicional para los niños adoptivos Patrick Kluivert para volver a alcanzar los mejores resultados.

El partido de Indonesia vs Líbano se transmitirá en vivo y se puede ver a través de varias plataformas. El público puede ver este partido en vivo exclusivamente en SCTV, Indosiar y Vidio.

Con estos dos partidos de prueba, el equipo nacional indonesio continúa finalizando los preparativos antes de aparecer en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Zona Asiática 2026 que tendrán lugar en octubre.

Estadio: Gelora Bung Tomo, Surabaya









