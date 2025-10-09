Equipo nacional de Indonesia derrotado por Arabia Saudita, Shin Tae-yong despedido oficialmente

VIVA – Resultados desagradables experimentados casi simultáneamente por Equipo Nacional Indonesia y Shin Tae-yong. La escuadra de Garuda viene de sufrir una dramática derrota ante Arabia Saudita en la cuarta jornada de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática.

En el partido que tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el jueves 9 de octubre de 2025, Indonesia tuvo que reconocer la superioridad de Arabia Saudita con un estrecho marcador de 2-3. Los indonesios marcaron dos goles gracias a un penalti de Kevin Diks (11′, 88′).

Mientras tanto, el gol de la victoria de Arabia Saudita llegó gracias a la acción de Saleh Abu Al Shamat (17′) y dos goles de Feras Albrikan (36′ pen, 62′). Esta derrota hizo que la Selección ocupara la última posición del Grupo B sin puntos, mientras que Arabia Saudita lidera la clasificación con tres puntos.

El ex entrenador también tuvo mala suerte Selección Nacional de IndonesiaShin Tae-yong. Fue despedido del club de la Liga de Corea del Sur, Ulsan HD después de una serie de malos resultados.

Con Ulsan, el desempeño de Shin no fue bueno y solo logró dos victorias en 10 partidos. Los cuatro empates restantes y cuatro derrotas, incluido el 0-4 ante Gimcheon Sangmu el fin de semana pasado.

Como resultado, Ulsan, que es el campeón defensor, cayó al décimo lugar en la clasificación de la Liga K con 37 puntos en 32 partidos, una diferencia de casi 30 puntos con respecto al Jeonbuk Hyundai, un club que también es propiedad de Hyundai.

En términos de productividad de goles, el equipo de Shin también tuvo problemas porque sólo anotó 10 goles y encajó 16. Esta es la segunda vez que despiden a su entrenador esta temporada. Anteriormente, reemplazaron a Kim Pan-gon en agosto después de no ganar en 10 partidos.