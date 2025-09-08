Equipo nacional de Indonesia contra Líbano, simulación contra el equipo de Middle East en las clasificatorias de la Copa Mundial 2026

Surabaya, vivo – Presidente de PSSI Erick thohir llamar al partido Equipo nacional indonesio oponerse a Equipo nacional libanés es una simulación del equipo de Garuda para Calificación de la Copa Mundial 2026 La cuarta ronda de la Zona Asiática (Ronda 4) jugó en octubre de 2025.

Las tropas de Patrick Kluivert continuarán su segundo día de partido de la FIFA en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, contra el Líbano el martes (9/9) después de una victoria por 6-0 sobre Taiwán el viernes pasado.

«El partido contra el Líbano desde el Medio Oriente será una simulación del equipo nacional indonesio que luchará contra los equipos saudíes e iraquíes en la Ronda 4 de las clasificatorias de la Copa Mundial Asiática de 2026», dijo Erick, citado de su cuenta oficial de Instagram cuando estuvo presente en el equipo nacional del Indonesia en el campo del Estado C de GBT el domingo.



Presidente de PSSI Erick Thohir Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

En la cuarta ronda, Indonesia se enfrentará a Arabia Saudita e Irak en el Grupo B. Jugar en el rey Abdullah Sport City, Jeddah, Indonesia luchará contra el anfitrión de Arabia Saudita el 9 de octubre, solo Irak el 12 de octubre. Desde esta ronda de calificación, solo hay dos campeones grupales que tienen derecho a calificar directamente a la Copa Mundial 2026.

Mientras tanto, además del Líbano, en realidad, la simulación indonesia para la cuarta ronda fue contra Kuwait el viernes pasado. Sin embargo, debido a que el país de Medio Oriente renunció repentinamente, los oponentes de Indonesia fueron Taiwán, que derrotaron 6-0.

Mientras tanto, en una ocasión diferente, el entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert, insinuó que mantendría una nueva formación que jugó mientras mataba a Taiwán contra el Líbano.

En ese partido, Kluivert jugó por primera vez la formación de cuatro defensores (4-2-3-1), con Rizky Ridho, Jordi Amat, Yakob Sayuri y Shayne Pattynama en la fila de atrás.

«Y contra el Líbano, por supuesto, no quiero cambiar el sistema. Solo quiero perfeccionar el sistema. Hay otras cosas que deben mejorarse. Pero, como puede ver, la ejecución del sistema y lo que pedí a los jugadores se ejecutó completamente bien», dijo el entrenador holandés en una conferencia de prensa después del partido en el estadio GBT el viernes pasado. (Hormiga)