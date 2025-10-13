Equipo indio visitará Estados Unidos esta semana para conversaciones comerciales







un equipo de alto nivel funcionarios indios visitará los Estados Unidos (EE.UU.) esta semana para mantener conversaciones comerciales, y las negociaciones sobre el propuesto Acuerdo Comercial Bilateral (BTA) avanzan positivamente, informó la agencia de noticias PTI, citando a un alto funcionario del gobierno.

El BTA se inició en febrero después de que los líderes de India y Estados Unidos ordenaran a los funcionarios negociar el pacto. Estaba previsto que el primer tramo del acuerdo concluyera en el otoño de 2025 (octubre-noviembre). Hasta el momento se han completado cinco rondas de negociaciones.

“El equipo indio nos visitará esta semana. Negociaciones van en una dirección positiva. Ambas partes opinan que las negociaciones deben acelerarse”, añadió el funcionario.

El mes pasado, el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, encabezó una delegación oficial a Nueva York para mantener conversaciones comerciales, durante las cuales India y Estados Unidos acordaron continuar las negociaciones para una pronta conclusión de un acuerdo mutuamente beneficioso. Goyal se reunió con el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, y el Embajador designado en la India, Sergio Gor, para discutir cuestiones comerciales clave.

Las conversaciones se producen en medio de tensiones tras la Triunfo la imposición por parte de la administración de altos aranceles a productos indios, incluido un arancel adicional del 25 por ciento sobre el petróleo crudo ruso. India ha descrito estos derechos como “injustos, injustificados e irrazonables”, mientras que la industria india también ha expresado su preocupación por las políticas de visas H1B.

Sin embargo, las recientes conversaciones telefónicas entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente estadounidense Donald Trump han generado esperanzas de un resultado positivo.

Después de una breve pausa, Representante Comercial Adjunto de EE. UU. para Asia Meridional y Central Brendan Lynch se reunió con funcionarios indios en Nueva Delhi el 16 de septiembre para impulsar una conclusión pronta y mutuamente beneficiosa del acuerdo.

La sexta ronda de conversaciones, inicialmente prevista del 25 al 29 de agosto, fue pospuesta tras la imposición de altos derechos de importación. En cuanto a la cooperación energética, el funcionario dijo que India podría necesitar más gas de Estados Unidos a largo plazo. Goyal ha declarado anteriormente que India espera expandir el comercio de productos energéticos, y que la participación de Estados Unidos es fundamental para los objetivos de seguridad energética del país.

El BTA propuesto apunta a más que duplicar el comercio bilateral a 500 mil millones de dólares para 2030 desde los 191 mil millones de dólares actuales, informó PTI. Estados Unidos ha sido El mayor socio comercial de la India por cuarto año consecutivo en 2024-25, con un comercio bilateral valorado en 131.840 millones de dólares, incluidos 86.500 millones de dólares en exportaciones.

El embajador designado Gor, un alto funcionario de la Casa Blanca y colaborador cercano del presidente Trump, declaró en la plataforma de redes sociales X que discutió los vínculos económicos y el aumento de la inversión entre los dos países durante su reciente visita a la India.

(Con entradas PTI)





