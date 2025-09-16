Equipo explorando la reunión con el veterano DB Arthur Maulet

El Jets de Nueva York están explorando una posible reunión en 2025.

Insider de red de NFL Mike terrorista reveló que los Jets resolvieron veterano esquinero Arthur Maulet el martes 16 de septiembre.

«No hay firma inmediata para Maulet, que ha recibido ofertas y consultas y está buscando el ajuste y la oportunidad correctos», explicó Garafolo.

El #Chorros Hoy trabajó en el veterano CB Arthur Maulet, quien estuvo con el equipo 2019-20. No hay firma inmediata para Maulet, quien ha recibido ofertas y consultas y está buscando el ajuste y la oportunidad adecuados. pic.twitter.com/gysdmtxvuj – Mike Sustance (@Mikegarflohle) 16 de septiembre de 2025

Maulet, de 32 años, estaba con los Jets para Dos temporadas De 2019 a 2020. Durante ese tramo, Maulet apareció en 23 juegos y comenzó 11.

Jets haciendo su tarea en el mercado veterano de DB

El antiguo producto de Memphis ingresó a la liga en 2017 como agente libre no reclutado.

En sus nueve años en la liga, Maulet se ha adaptado para seis equipos de la NFL. Ha aparecido en 85 juegos y ha hecho 23 aperturas.

Con esas oportunidades, Maulet ha registrado cuatro intercepciones, 16 desviaciones de pase, dos balones sueltos forzados, tres recuperaciones de balón suelto, cinco capturas, ocho golpes de quarterback, 17 tacleadas por pérdida y ha totalizado 225 tacleadas.

Esta es una historia en desarrollo, y proporcionaremos nuevos detalles a medida que estén disponibles.