Equipo de ‘Mozart Mozart’ en el compositor austriaco y su hermana olvidada

Duplique el problema, duplique la diversión. En la nueva serie «Mozart Mozart«, La audiencia conocerá al famoso compositor austriaco, así como a su hermana Maria Anna, olvidada por los libros de historia.

«Es bastante sorprendente que pocas personas sepan de ella», dice el guionista Swantje Oppermann, mientras que su creadora y showrunner Andreas Gutzeit agrega: «Cuando ves la primera escena, entiendes quién era el niño prodigy original. Era tan fusible para la audiencia, hasta que se convirtió en una mujer y su papel en la sociedad cambió. Eso fue algo que nos tocó muy profundamente».

En el programa, producido por Gutzeit’s Fotos de la casa de la historia en coproducción con gigantescas alemán alemán púbica Ard (WDR/SWR/Ard Degeto Film), Austrian State TV Orf and Dreaming Sheep Company – con Película beta y Bavaria Media Manejo de ventas mundiales: Maria Anna finalmente se destaca que se merece. Al igual que muchas otras artistas femeninas, ignoradas durante siglos.

«Es interesante que digas que es algo contemporáneo: traer a las artistas femeninas de las sombras de regreso a la luz. Probablemente por eso quería hacer este proyecto», dice la directora Clara von Arnim («los zweiflers»), respondiendo VariedadPregunta.

«El enfoque en Maria Anna lo hace, en cierto modo, atemporal. Como mujer en los negocios culturales y en la industria del cine, debe asegurarse de que no se subestimara».

La serie está protagonizada por Havana Joy («Love Sucks»), Eren M.Güvercin («Skam Alemania: Druck»), Eidin Jalali («The Swarm»), Verena Altenberger («Wild Republic») y Sonja Weißer («Maxton Hall»).

Gutzeit asumió otra figura icónica antes, entregando cuatro temporadas de éxito «Sisi: Emperatriz austriaca».

«A pesar del hecho de que todo se había dicho sobre Sisi, la gente todavía estaba comprando el programa. Me di cuenta de que tener una marca es la clave para todos estos movimientos en el mercado. Y Mozart ha sido una marca durante más de 250 años». Aún así, una marca es tan buena «como el atractivo que tiene para las personas».

«Tienes que darles algo nuevo e inesperado, pero al mismo tiempo dar servicio a sus expectativas. Ese era el objetivo», agrega.

El equipo no quería copiar otras tomas famosas del compositor, y menos «Amadeus», dice Von Arnim. En cambio, decidieron mostrar a los hermanos cuando son jóvenes.

«Convencimos a nuestros socios que queríamos hacer este programa también para los jóvenes, uno que podría acercarlos a estos personajes. Nos preguntamos:» ¿Cómo sonaría Mozart hoy, si fuera una superestrella? «, Admite Gutzeit.

«Amadeus siempre estaba engañando por el centro de atención, pero no se trata solo de él. Se trata de ella. Queríamos atraparlo en el momento en que él es una superestrella. Y como cualquier buena superestrella, él explota y cae. Fue entonces cuando ella brilla».

Su hermana de repente necesita reemplazarlo, pero se comportan de manera diferente en el escenario.

«Le dije a Eren que podía ver su papel un poco como Britney Spears o todas estas estrellas arrastradas al escenario desde una edad muy temprana. En cuanto al movimiento, miramos a David Bowie y Pete Doherty. María Anna se parece más a Mulan», se ríe Von Arnim, haciendo referencia al clásico de Disney sobre una niña que se disfraza como una hombre.

«A lo largo de la serie, sus shows se hacen más grandes. Ella afirma el escenario, al igual que su hermano. Pero de una manera más emotiva».

Su historia podría no haber terminado todavía.

«Definitivamente hay espacio para más. Esta primera temporada se siente como el verano de estos personajes. Maria Anna redescubre sus propias ambiciones. No solo como ‘Mozart’, sino también como ella misma», señala Oppermann, con Gutzeit asegurando que la segunda temporada esté «lista para usar».

«Una vez más, intentará agregar una nueva capa a la historia que creías que sabías, con suerte, te golpeará los calcetines. Cualquiera que le queden algo de dinero, por favor, pase al frente de la línea. Estamos felices de aceptar tus contribuciones», bromea.

Amadeus y Maria Anna se preocupan profundamente. Pero también saben que la multitud es el rey.

«Su relación es muy importante porque la historia los pone en un camino de confrontación. Ella comienza a actuar como él, entonces, ¿cómo se defiende el patriarcado? Estos son problemas complejos que escondemos en una historia muy entretenida», dice Gutzeit.

«Tuvimos muchas discusiones sobre respetar el mito de Mozart y queríamos respetar esa fuerza. Pero en términos de narración de cuentos, en términos de quiénes eran estas figuras históricas, todas las apuestas están apuestas porque a veces han sido tergiversadas».

Oppermann nunca quiso hacer una película biográfica o «entregar una lección de historia». «Al igual que Clara dijo, todavía hay techos de vidrio. Las mujeres jóvenes podrán relacionarse con la lucha de Maria Anna para ser tomadas en serio».

Dicho esto, «Mozart Mozart» tampoco se desvía exactamente de la historia.

«Si la gente quiere verificar lo que es realmente cierto, se sorprenderán por lo cerca que estamos. Bienvenido a la madriguera del conejo», agrega Gutzeit.