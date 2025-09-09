Equipo de eSports asiático luchando en Vietnam

VIVA – fin de semana final League of Legends Campeonato del Pacífico (LCP) 2025 solo contando los días. Este prestigioso evento tendrá lugar en el Tien Son Sport Center, Da Nang, Vietnam, del 20 al 21 de septiembre de 2025.

Por primera vez, se cree que Vietnam es el anfitrión de un torneo internacional que los amantes deportes electrónicos El Asia Pacífico. El entusiasmo de los fanáticos es realmente extraordinario. Notado, alrededor de 2,000 boletos de partidos se agotaron en solo tres días. La mayoría de los compradores provienen de Da Nang, pero el apoyo de los fanáticos extranjeros no está menos lleno.

Según Nguyen Thanh Nhat como representante del comité, esta tendencia es una prueba de cambios importantes en la cultura de los deportes electrónicos. Si la audiencia solía ver con más frecuencia a través de pantallas digitales, ahora muchos están dispuestos a venir directamente a sentir la magnífica atmósfera escénica.

LCP 2025 reunió equipos de élite de Japón, Taiwán y el sudeste asiático. La ciudad de Da Nang, conocida como un destino turístico popular, está lista para presentar una combinación de competiciones de deportes electrónicos de clase mundial con entretenimiento y recreación.

No solo presentando una combinación caliente, el organizador también preparó una serie de actividades emocionantes. Comenzando desde Artist Alley con arte realizado por fanáticos, cabinas oficiales de mercancías de LCP y juegos antidisturbios, hasta las stands de equipo como PSG Talon, CTBC Flying Oyster, GAM eSports, MGN Vikings y Team Secret Whales.

Otra emoción estuvo presente en el stand de League of Legends a través de los desafíos de los bots de fatalidad, las paredes de pronóstico, a la esquina de la piel del mundo T1 2024. Para los amantes de Teamfight Tactics (TFT), también hay un área especial que juega, así como la oportunidad de conocer el repollo favorito.

Este evento fue más completo con el TFT Showmatch el 20 de septiembre y el lol Showmatch el día anterior a la gran final. Todo eso se hizo calentamiento antes del momento pico: coronación del primer campeón LCP 2025.

Con el apoyo de FPT, VNGGames, Carry International, Playrain y Arcanist, así como patrocinadores principales como MSI, Unilumin y Cougar, LCP 2025, se cree que registran una nueva historia en el Arena de Esports de Asia Pacífico.