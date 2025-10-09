Equipo de distribución de Mediawan Staffes en Norteamérica con contrataciones senior

Mediador está aumentando la presión en los mercados de habla inglesa. Después de contratar a la ex ejecutiva de All3Media International, Sally Habbershaw Para liderar las actividades de adquisición y distribución internacional de Mediawan fuera de Londres, la compañía ha incorporado a ejecutivos experimentados, Dan Selig y Glenn Hansen.

Con sede en Nueva York y Los Ángeles, respectivamente, Selig y Hansen trabajarán junto a Habbershaw para construir una presencia en los mercados de habla inglesa y ampliar su cartera de contenidos. También complementarán los equipos de distribución existentes de Mediawan en Francia y Alemania.

Selig ha sido nombrado vicepresidente senior de distribución para América y Hansen ha sido nombrado vicepresidente senior de distribución en la región APAC. Se centrarán en asociaciones de contenido premium, ventas de formatos y coproducciones regionales.

«Estoy encantado de darle la bienvenida a Dan y Glen a Mediawan. Su amplia experiencia en ventas y asociaciones estratégicas desempeñará un papel fundamental en la expansión de nuestra presencia en América y APAC», dijo Habbershaw. “Aportan una reputación sobresaliente, una perspicacia editorial excepcional, fuertes dotes de negociación y una pasión contagiosa por la industria”, continuó.

Selig se desempeñó recientemente como vicepresidente senior de ventas de contenido en Boat Rocker, donde dirigió la estrategia de ventas y distribución en Estados Unidos y América Latina. Anteriormente, fue vicepresidente senior de ventas para América en Fifth Season. Anteriormente, Selig pasó 16 años en HBO.

Mientras tanto, Hansen se desempeñó como vicepresidente senior y jefe de ventas para Asia-Pacífico en A+E Global Media durante más de una década. Anteriormente, Hansen trabajó para Zodiak Rights (ahora Banijay Rights).

Con una cartera de más de 80 sellos de producción, entre los que se incluyen Plan B (EE.UU., Reino Unido), See-Saw Films (EE.UU., Australia), Drama Republic y Misfits (Reino Unido), Palomar and Our Films (Italia), Leonine Studios (Alemania), Boomerang and Good Mood (España), Submarine (Países Bajos/EE.UU.), Chapter 2 y Chi-Fou-Mi (Francia), Mediawan cuenta ya con un catálogo de más de 30.000 horas. de programación, incluidas películas exitosas como “El Conde de Montecristo”, la serie de televisión “Zorro” y la exitosa franquicia animada “Miraculous Ladybug”, el thriller geopolítico “Kabul”. Su cartera incluye “Riot Women” de Sally Wainwright y “California Avenue” de Hugo Blick, ambas de Drama Republic y programadas para exhibirse en Mipcom.