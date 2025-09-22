Equipo cooperativo indonesio, Porummas ofrece una casa especial de precios para los atletas nacionales

Yakarta, Viva – Como aprecio del para atletas nacionales y el compromiso que ha sido llevado por la compañía desde 2022, Peroneta Proporcionará una residencia para los atletas que ganan paralímpicos y atletas ganadores olímpico En 2024 hace.

Leer también: Pramono quiere construir 23 mil unidades de vivienda en Yakarta, absorber 100,000 trabajadores



El director de marketing de Porumnas, afirmó el alini Pohan, este compromiso continúa siendo llevado a cabo por Porumns con el establecimiento de la colaboración con Equipo indonesiocomo el organismo comercial y de marketing oficial del Comité Olímpico de Indonesia (NOC Indonesia).

«A través de esta colaboración, los atletas del equipo indonesio que han representado a Red and White en el ámbito internacional, obtendrán una tarifa especial en propiedad residencial en todos los productos de Porumon», dijo Imelda en su declaración el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: El terremoto de Sukabumi dañó cinco casas, docenas de residentes fueron víctimas afectadas





[dok. Humas Perumnas] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Explicó que este esquema especial está destinado principalmente a atletas que solo tendrán su primera residencia, por lo que las necesidades básicas en forma de lugares decentes pueden satisfacerse con asequibles y sostenibles.

Leer también: Casa de bomberos en Makassar, chicas asesinadas



«Continuamos apreciando a este atleta por sus servicios que han enorgullecido el nombre de la nación, e interpretamos esto al darse cuenta de una residencia de ensueño para estos atletas», dijo.

Imelda agregó, la colaboración que existió con el equipo indonesio se convirtió en una de las iniciativas de Porumnas, para expandir su participación de mercado en el segmento de trabajadores informales. Los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) en 2025 señalaron, alrededor del 59.40 por ciento de las personas indonesias a la edad productiva de trabajar en el sector informal, incluidas profesiones como el contenido de creadores, los taxis de motocicletas en línea, a los atletas.

«A través de este paso estratégico, Porummas se compromete a expandir el acceso residencial mientras apoya el programa de tres millones Casa«Dijo.

Del mismo modo, el director presidente del equipo indonesio, afirmó Richard Sam, esta iniciativa es una forma de preocupación para el bienestar de los atletas. Según él, la residencia es una necesidad principal de todos, incluidos los atletas.

«A través de la cooperación con Porumnas, queremos asegurarnos de que los atletas del equipo indonesio tengan la oportunidad de obtener un residencial decente, asequible y extendido de acuerdo con su domicilio», dijo.