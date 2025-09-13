Equipando a la generación más joven con educación financiera, BRI comparte consejos de gestión financiera inteligente

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK continúa enfatizando su compromiso de alentar Alfabetización financiera En medio de la sociedad, especialmente la generación más joven que se adjunta a la tecnología. A través de un enfoque educativo simple y aplicativo, Bri Presentar el comprensión financiera que se aplica fácilmente para dar forma a un comportamiento financiero saludable desde una edad temprana.

Leer también: Establecer sinergia con el Ministerio de Forestación, Bri que empodera a los residentes fomentados a través de la construcción de BLK en Nusakambangan



El Director de Financiación de la Red y el Minorista, Bri Aquarius Rudianto, transmitió la importancia de construir una comprensión básica de la administración del dinero desde una edad temprana como primer paso hacia la independencia financiera. Hizo hincapié en que la gestión financiera debe comenzar con pasos simples, como hacer clasificaciones de gastos.

«BRI alienta a la comunidad a aplicar los principios de la gestión financiera estructurada. En pocas palabras, la asignación de gastos se puede clasificar en cuatro puestos principales, a saber, las necesidades primarias, la inversión o los ahorros, el entretenimiento y los fondos de reserva. La composición de cada puesto puede regularse de acuerdo con las capacidades y prioridades.

Leer también: Respuesta del desastre de inundación de Bali y NTT, a Bri le importa asistencia de exhibición de movimiento rápido



BRI siempre proporciona servicios bancarios seguros para que la comunidad pueda ahorrar con una sensación de calma. La mejora del sistema de seguridad continúa asegurando que los fondos de los clientes se almacenen correctamente al tiempo que proporcionan comodidad en las transacciones.

Como parte de una industria de servicios financieros altamente regulados, BRI debe llevar a cabo estándares de protección altos y sostenibles. El fideicomiso se está fortaleciendo porque BRI también participa en la garantía de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS) que garantiza fondos públicos de acuerdo con las disposiciones. Por otro lado, se aconseja a los clientes que no compartan información como ID de usuario y contraseña, así como actualizan rutinariamente las contraseñas como pasos de protección adicionales.

Leer también: Bri fortalece el papel de las cooperativas de la aldea/Kelurahan Merah Putih para convertirse en el motor de la economía del pueblo a través del acceso al acceso al acceso a



Acuario agregó que crear confianza en los servicios digitales es una parte importante del fortalecimiento de la industria bancaria moderna. La digitalización permite que los servicios se proporcionen más rápido, ampliamente y fácilmente para que la comunidad pueda ser utilizada de manera óptima.

«En medio de los desafíos de seguridad digital, Bri enfatizó que la transformación digital es una necesidad. Los canales digitales son un medio importante para que los bancos traigan servicios rápidos, espaciosos y fácilmente accesibles, sin límites de tiempo y lugar. BrimoLos clientes pueden llevar a cabo varias actividades, desde transferencias hasta compras de productos de inversión, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta es una forma de facilidad de servicios digitales que BRI presenta para responder a las necesidades de la sociedad moderna «, concluyó.

Como súper aplicaciones, BRIMO registró un crecimiento impresionante del 21.2% interanual para que el usuario total llegó a 42.7 millones de usuarios hasta finales de junio de 2025