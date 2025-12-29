Epson presenta SureColor SC-P7330 y SC-P9330, nuevos estándares de precisión de color para impresión profesional

Jacarta – Epsonlíder tecnológico mundial en el campo de las soluciones de impresión e imágenes, vuelve a establecer nuevos estándares en el mundo de la impresión profesional con la presencia de SureColor SC-P7330 y SureColor SC-P9330. Estas dos nuevas impresoras fotográficas de gran formato están diseñadas para responder a las necesidades de los profesionales creativos que exigen alta precisión, consistencia de color y máxima flexibilidad en cada trabajo.

Como sucesores directos de SureColor SC-P6000 y SC-P8000, estos dos modelos ofrecen una variedad de mejoras significativas que respaldan los flujos de trabajo modernos en estudios de fotografía, agencias creativas y profesionales de bellas artes. Desde fotografía profesional, pruebas de color y publicidad hasta reproducciones de obras de arte de alto valor, las SC-P7330 y SC-P9330 ofrecen total confianza en cada impresión.

Nitidez de imagen y precisión del color que dan vida a visiones creativas

SureColor SC-P7330 (24 pulgadas) y SC-P9330 (44 pulgadas) fueron desarrollados específicamente para profesionales que no comprometen los detalles. Con mejoras significativas en la precisión del color y la profundidad del negro, cada impresión puede representar plenamente la visión creativa: más nítida, más rica y más vibrante.

La presencia de la última formulación de tinta con la adición de color violeta permite una cobertura del espectro de colores más amplia. Como resultado, la reproducción de los colores azul y morado parece más precisa, las gradaciones de color son más suaves y las imágenes detalladas se imprimen con gran claridad. Esto hace que ambas impresoras sean ideales para aplicaciones que exigen una fidelidad de color extrema, incluidas las necesidades de galerías, exposiciones y presentaciones a clientes.

Para fotógrafos y artistas, una calidad de impresión constante brinda la confianza de que cada trabajo impreso coincide con el concepto inicial. Mientras tanto, para los estudios y agencias, los resultados de pruebas precisos ayudan a mantener consistentemente los estándares visuales del cliente.

Productividad confiable para flujos de trabajo intensivos

Para respaldar una alta productividad, las SC-P7330 y SC-P9330 están equipadas con un cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP de 2,64 pulgadas con 8000 boquillas, que permite una colocación precisa de la tinta y al mismo tiempo aumenta la velocidad de impresión, incluso para trabajos de gran formato, sin sacrificar los detalles.

La tecnología de verificación de boquillas detecta y compensa automáticamente las boquillas obstruidas, lo que garantiza que el proceso de impresión se desarrolle sin problemas y reduce el riesgo de reimpresiones costosas y que requieren mucho tiempo.