Epic japonesa ilumina las tradiciones de Kabuki

Un retrato vívido de un legendario actor de Kabuki en el transcurso de su carrera «,»Hola«Se une a una rica tradición de películas que representan el costo personal de hacer arte. Con demasiada frecuencia, tales historias presentan una versión excesivamente simplificada de los rigores y cualidades de la forma de arte dada, diluyendo cualquier sentido subyacente de lo que impulsa a los personajes a atravesar el timbre. Por el contrario, el director japonés, el director japonés Lee Sang-ilEl éxito sorpresa «Kokuho» gasta gran parte de su largo tiempo de ejecución capturando la hermosa fisicalidad y las historias angustiadas en torno a las cuales giran las actuaciones, reflejando las muchas luchas y triunfos complicados de la existencia de su protagonista central.

El título «Kokuho» se traduce como «Tesoro nacional», un título otorgado por el gobierno japonés sobre altos maestros de un arte o artesanía. Su director, Lee, es mejor conocido por sus películas «Hula Girls» (2006) y «Unforgiven», una nueva versión de 2013 de la película Clint Eastwood, protagonizada por Ken Watanabe. «Kokuho» se ha convertido en un verdadero fenómeno en Japón, donde ha ganado casi $ 100 millones desde la apertura en junio, poco después de que se estrenó en las quince días de los directores en Cannes. Posteriormente, la película fue elegida para representar a Japón en los Oscar.

Después de Kikuo (interpretado por Ryo Yoshizawa como adulto y Ryusei Yokohama cuando era niño), el hijo de 14 años de un líder de Yakuza en Nagasaki de 1964, es testigo de la muerte de su padre, se muda a Osaka para comenzar a estudiar como aprendiz de Hanjiro (Ken Watanabe), considerado el mejor acto de Kabuki en la ciudad. Allí, forma un vínculo con el hijo del intérprete, Shunsuke (Ryusei Yokohama), quien solo posee un mínimo de pasión en comparación con el impulso intenso y la capacidad natural para habitar el papel de un onnagata (un hombre que juega el papel de una mujer en Kabuki tradicional), comenzando una amistad y la rival que durará muchos años.

Con casi tres horas, «Kokuho» se toma su tiempo para cubrir los eventos de 50 años, terminando, después de sus saltos más largos, en 2014, pero sigue siendo atractivo en todo momento, en gran parte debido a su perspectiva ambivalente hacia su protagonista. Según lo visto por Lee y el guionista Satoko Okudera (quien adaptó la novela de Shuichi Yoshida, cuyo trabajo inspiró la película de 2010 de Lee «Villain»), Kikuo es deliberadamente un cifre, claramente un intérprete que se enorgullece de su trabajo, pero cuyo sentido y su capacidad para relacionarse con los demás a menudo es asesinado. Como queda claro en el transcurso de la película, Kabuki le da gran importancia al linaje familiar. Shunsuke es el heredero de la casa de Tanban-Ya, a la que pertenece Hanjiro. A pesar de su regalo, Kikuo debe recurrir a tácticas cuestionables para mantener su posición en la comunidad insular.

Cuando Ryo Yoshizawa asume el papel de Kikuo aproximadamente 40 minutos, este aspecto de su personaje se vuelve aún más primordial con el misterio esencial de «Kokuho». Cuando no está en el maquillaje de escenario pesado que difumina las líneas entre Kikuo y Shunsuke, hay una ligera frialdad en su efecto, especialmente en comparación con la actuación más extrovertida de Yokohama, que constantemente cuestiona la sinceridad de sus sentimientos. Aunque otros personajes tienen la tensión extrema del entrenamiento y el rendimiento de Kabuki mucho más dureza, el actor de 31 años parece extrañamente ajeno a medida que envejece, un hombre que nunca encaja en las tradiciones preestablecidas de su forma de arte que, sin embargo, logra el éxito.

En muchos sentidos, Kikuo actúa como una encarnación del lugar de su arte en Japón de la posguerra. Aunque la película hace poca mención del mundo fuera de Kabuki, salvo por la mención de Kikuo que la «enfermedad de la bomba A» mató a la mayoría de su familia, forma sutilmente un retrato de los tiempos cambiantes, señalado principalmente por el diseño de vestuario y producción. Kabuki nunca pierde su popularidad en la película, similar a su lugar de honor continuo en la vida real, pero hay una gran tensión entre sus raíces del siglo XVII y las maquinaciones del siglo XX, reflejada más prominentemente en el fuerte patrocinio de la Casa de Tanbano-Ya. Después de todo, es una producción elaborada, que debe financiarse por medios claramente modernos.

Para dar vida a todo esto, Lee Sang-il depende en gran medida de los primeros planos estrechos y los disparos largos de la pantalla panorámica que funcionan en conjunto para capturar la fisicalidad de las muchas actuaciones. Los colores del cinematógrafo Sofian El Fani («Azul es el color más cálido»), los colores brillantes renderizan la dirección de arte de Yohei Taneda y los trajes de Kumiko Ogawa con la vitalidad apropiada. Pero quizás el toque más fascinante de todo viene por cortesía de los chyrons que aparecen cuando se introduce una nueva obra de Kabuki. En el lanzamiento estadounidense de «Kokuho», aparece el nombre japonés de la obra, junto con su traducción al inglés y una breve descripción de la narrativa de la obra. Aunque las actuaciones no se presentan en su totalidad, este enfoque ofrece al público occidental una comprensión más completa de la naturaleza a menudo trágica de estos cuentos de amor y muerte no correspondidos, además de una apreciación más profunda del legado de Kabuki.