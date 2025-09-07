‘Epic: Elvis Presley en concierto’ Revisión: La emocionante película de Baz Luhrmann

Piense en el concierto más grande que haya visto: podría ser Springsteen o U2 o The Stones, o Lady Gaga o The Ramones, o Taylor Swift o Radiohead, o (en mi caso) dos conciertos de los años 80 (Prince y X) y uno de la década de 2000 (Madonna en su gira Confessions). Ahora piense en el mejor momento en Ese concierto, el que te dio escalofríos que aún puedes sentir. Ese es el tipo de experiencia que predigo que tendrás viendo «Epic: Elvis Presley en concierto«, Un nuevo documental extraordinario dirigido por Baz LuhrmannEl director de «Elvis».

La película es una revelación, porque durante 96 minutos te muestra cuán intoxicante fue Elvis Presley cuando comenzó a actuar en vivo en Las Vegas en 1969 y principios de los años 70. Muchos no piensan en él de esa manera. Todavía hay una mitología que cuelga sobre Elvis durante este período: el brillo de las Vegas, el traje blanco con la capa de medio sol, los anillos de los dedos gigantes y las gafas de sol de la rejilla de automóvil, el «así habló Zarathustra» -From- «2001» introducciones musicales bombasas, el sudor se vierte de sus listas de carpetas de despeje, los movimientos de karate en el escenario. Todo puede sumar una visión del rey del rock ‘n’ roll presidiendo un reino de kitsch.

Pero está el mito y está la realidad, que siempre ha sido increíble, y hay razones por las cuales la percepción de esa realidad ha evolucionado con el tiempo. Apenas puedo exagerar el grado en que en los años 70, el simple hecho de que Elvis estaba actuando en Las Vegas era considerado indescriptiblemente cursi; No era lo que los artistas de rock hizo. Sus atuendos parecían una parodia del campo de moda grandilocuente, y el hecho de que cantara «el himno de batalla de la República» junto con «Hound Dog» y «Don’t Be Cruel» lo hizo parecer un acto de nostalgia americana de maíz.

Entonces, ¿qué ha cambiado? En la era de las residencias de Las Vegas (¡no solo Gaga sino el Grateful Dead!), Los conciertos de Las Vegas ahora se ven sorprendentemente antes de su tiempo. La mancha de todo se ha derretido. (Vegas ya no es el lugar donde van los «estadounidenses medios» vulgares; es el lugar donde todos los incluidos van a los hipsters). Y en la era de la moda como exceso posmoderno, donde las estrellas ahora son exhibicionistas caros, los disfraces de periódico recto de Elvis, en su ritmo de pavo rudo y prolongado bastante intencional; Tienen la glam audacia de la verdadera … rock ‘n’ roll. (Es Jimmy Page, en sus cómodos suéteres, que ahora parece anticuado). Elvis, a principios de los años 70, todavía era relativamente delgado y malo, y aún es incandescente para ver. Estaba en su regal a mediados de los años treinta, con esos hoyuelos sexys y una de las mejores cabezas de cabello en la historia del rock. ¡Y esa voz! Su trémolo vibrato convirtió cada nota en una joya perla.

Hace siete años, cuando salió «Bohemian Rhapsody», volví y vi muchas imágenes de Queen en concierto, porque quería meterme en Freddie Mercury, quien ahora se consideró universalmente como uno de los artistas más electrizantes en la historia de la historia. Se merece esa reputación. Pero estoy aquí para testificar que es aproximadamente un tercio tan electrizante como Elvis fue a principios de los años 70. El poder de la voz de Elvis permaneció sin disminuir: se disparó, temblaba, acarició, en auge, se sacudió, golpeó cada nota con belleza singular. Y aunque a veces coquetía con la comedia en sus movimientos, y no se sacudió como lo hizo en 1956, la forma en que sostuvo y movió su cuerpo aún poseía una extravagante elocuencia erótica.

Luhrmann originalmente planeó incorporar imágenes nunca antes vistas de este período en «Elvis», y decidió contra él. Pero lo que descubrió, en ese momento, eran 68 cajas de imágenes de 35 mm y 8 mm en los archivos de Warner Bros., incluidas las vastas salidas de las «Elvis: esa es la forma en que es» (1970) y «Elvis on Tour» (1972), las dos principales películas de conciertos de Elvis, más audiudices de entrevistas no según aficionadas. Gran parte del metraje estaba en silencio (aunque había audio correspondiente), y todo debía sincronizarse dolorosamente, un proceso que tomó dos años. Al sumergirse en este tesoro de actuaciones invisibles, trabajando con el editor Jonathan Redmond, Luhrmann, ha creado una película de conciertos aerodinámica y exquisitamente ritmo. Narrado por Elvis (de los clips de la entrevista), incorpora imágenes de ensayo de cuando se estaba preparando para interpretar a Las Vegas por primera vez en el Hotel Internacional (fuera del escenario, vemos lo que un Elvis Perfeccionista podría ser, y también lo que un amigo de Hangdy y Gegarious Buddy de Charmingly Modest y Gegarious), e interpuse en un rendimiento de su residencia de Vegas, casi temprano.

Elvis realizó más de 1,100 espectáculos de 1969 a 1977, y en cierto punto, cuando las drogas y el en exceso estaban afectando, comenzó a deslizarse en una parodia de sí mismo. Pero no en los primeros años. Y viendo ese período vintage ahora, sentimos el cargo de fuerza vital de lo que Elvis todavía tenía, que está muy conectado con lo que tenía en 1956, pero también diferente. Cuando ves imágenes de Elvis en los años 50, desde «Ed Sullivan» o donde sea («épico» incluye algunas imágenes nunca antes vistas de su legendario «Concierto de Gold Lamé» de Hawaii en 1957), estás viendo dos cosas a la vez a la vez un gran intérprete, pero también un hombre que con cada agitación y labios estaba cambiando el karma del mundo. Eso no es una exageración, y se hornea en la experiencia original de Elvis.

El último cliché inexacto es la declaración de F. Scott Fitzgerald de que «no hay segundos actos en la vida estadounidense». (Realmente estaba hablando de sí mismo. Lurhmann abre «épica» con un resumen largo y deslumbrante de la carrera de Elvis, especialmente las películas, que eran indefendibles pero de cierta manera subestimadas. (Ellos eran Kitsch, pero incluso lo peor de ellos eran kitsch altamente observables). Pero no hay duda de que Elvis se había desvanecido como una fuerza musical. Comenzando a finales de los años 60, regresó con venganza, y lo que estaba diciendo es que el significado de su estilo y el significado de su presencia habían cambiado. Ya no era un rebelde; No puedes ser uno después de cambiar el mundo entero en algo creado en tu imagen. Pero lo que eso significaba, ya que ya no estábamos conectando al lado revolucionario volcánico de su arrogancia sexual, es que ahora lo experimentamos puramente como … un músico pop y rock.

La película se calienta con las imágenes de ensayo, donde lo vemos, en una camisa superpsiquedélica cegadora y cegadora, haz las interpretaciones inquietantes de «Ayer» y «Something» de los Beatles, y también «No tienes que decirte que me amas». Escuchamos a Elvis hablar sobre cómo aprecia todo tipo de música, cómo cuando era adolescente escucharía a Mario Lanza y la ópera metropolitana. El lado «suave» de Elvis siempre ha sido importante. Pero poco después de eso, está en el escenario cantando «Eso está bien», y la razón por la que no parece que la nostalgia es que la velocidad de la canción está aumentada, ahora suena como un tren de bala. Elvis fue respaldado por un grupo de músicos, conocido como la banda TCB (para cuidar los negocios), que se pateó por completo. Los solos de guitarra de James Burton son abrasadores, y cuando Elvis se encuentra en el escenario y toca la guitarra de aire junto con ellos, es una emoción, porque es menos cursi que un abandono suelto coreografiado.

Elvis y la banda hacen un «perro sabueso» que es tan rápido que es punk. Él canta «Polk Ensalad Annie» («Su mamá estaba trabajando en la pandilla de la cadena …») con un impulso arenoso digno de Tina Turner, y en un híbrido muy genial se da cuenta entre «hermana pequeña» y «Get Back». Y en una secuencia garantizada para darte esos escalofríos, lo vemos interpretar «Burning Love», una de sus dos mejores canciones de esa época, por primera vez (todavía está leyendo la letra de una hoja de papel), y casi quema la casa.

Elvis también engaña mucho: él foca el micrófono, se burla de la letra, canta con un sujetador en la cabeza (lo arrojaron muchas de ellas), y Luhrmann, recogiendo este espíritu, ofrece su propia burla al acompañar la actuación de Elvis de Elvis de «You’re el diablo en disco» con un montaje de Col. Tom Parker, también acompañando al concierto de Elvis, también a Elvis, también a la actuación de Elvis. camino a través de la multitud de mujeres adoradas. ¿Parker merecía la mala reputación que Lurhmann le dio en «Elvis»? El nuevo libro de Peter Guralnick argumenta lo contrario, pero creo que Guralnick pierde el bosque para los árboles. Elvis, como él mismo explica en el documental, fue un apasionado de su deseo de actuar en otros países (lo que nunca pudo hacer), y si Esa cosa Se le había permitido que sucediera, creo que toda la trayectoria de su vida podría haber sido diferente.

«Épico» clímax con una versión hosca de «Sospeche Minds», una canción indescriptible que casi podría ser el himno de batalla de una república que había alcanzado una tasa de divorcio del 50 por ciento. Y cuando termine la película, quieres aplaudir el espectáculo: Elvis’s, y también de Baz Luhrmann. Venera demasiado a Elvis para dejar que cualquier flash excesivo se interponga en el camino. Hay una pureza y un deslumbramiento natural para «épico». Lo que ves es lo que obtienes: Elvis en lo crudo, impulsado por la conciencia de que no es mejor que eso.