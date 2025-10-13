EPFO facilita las reglas de reclamo y permite retiros parciales del 100 por ciento, verifique los detalles aquí







En una importante reforma encaminada a mejorar la comodidad de vida de más de 70 millones de titulares de cuentas, la Organización del Fondo de Previsión de los Empleados (EPFO) ha aprobado normas liberalizadas de retiro parcial, que permiten retirar hasta el 100 por ciento de los fondos de previsión elegibles. financiar saldo, informó el PTI.

Durante la reunión de la Junta Central de Síndicos (CBT) presidida por el Ministro de la Unión, Mansukh Mandaviya, se decidió simplificar las 13 complejas reglas de retiro actuales en solo tres categorías claras: Necesidades Esenciales (como enfermedad, educación, matrimonio), Necesidades de Vivienda y Circunstancias Especiales.

Los aspectos más destacados clave incluyen-

– Se permite el retiro total (100 por ciento) de las contribuciones de los empleados y del empleador.

– Los retiros por educación aumentaron hasta 10 veces y el matrimonio hasta 5 veces, frente al límite combinado de 3.

– Requisito mínimo de servicio para retiros parciales reducido a 12 meses.

– En «Circunstancias especiales», los miembros ya no necesitan especificar los motivos, lo que reduce los rechazos de reclamaciones.

– Debe conservarse un saldo mínimo del 25 por ciento para garantizar ahorros para la jubilación a largo plazo.

– El proceso libre de documentación tiene como objetivo la liquidación automática del 100 por ciento de las reclamaciones.

El CBT también revisó las reglas de liquidación final, reduciendo el período de espera para el retiro total del EPF a 12 meses (de 2 meses) y para el retiro final. pensión retiro a 36 meses.

Para facilitar los litigios, EPFO ​​introdujo el ‘Plan Vishwas’ para casos de sanciones pendientes en virtud de la Sección 14B. El plan ofrece una multa mensual fija del 1 por ciento, con tasas reducidas para impagos más breves. Cubre litigios pendientes y en curso, y permanecerá operativo durante 6 meses, prorrogables por otros 6.

Además, la junta aprobó un MoU con India Post Payments Bank (IPPB) para proporcionar servicios de Certificado de Vida Digital (DLC) a domicilio a los pensionados de EPS 1995, de forma gratuita. Esta medida ayudará a que los jubilados de edad avanzada de las zonas rurales sigan recibiendo pensiones sin problemas.

En el marco de la renovación digital de EPFO ​​3.0, se aprobó un nuevo marco digital centrado en los miembros. Integrará soluciones bancarias centrales, tecnología nativa de la nube y una arquitectura basada en API para ofrecer reclamos automatizados más rápidos, contribuciones vinculadas a la nómina y autoservicio en varios idiomas.

Se seleccionaron cuatro gestoras de fondos para la deuda de EPFO inversión cartera por un plazo de cinco años, garantizando la inversión segura y efectiva de los ahorros para el retiro.

El ministro Mandaviya también lanzó iniciativas digitales clave destinadas a hacer que EPFO ​​sea más eficiente y fácil de usar.

(con entradas PTI)





