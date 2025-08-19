Envío estadounidense en el Líbano para discutir la tregua a largo plazo con Israel







El enviado especial de los Estados Unidos para Líbano Dijo el lunes que su equipo discutiría el cese a largo plazo de las hostilidades con Israel, después de que Beirut respaldó un plan respaldado por los Estados Unidos para que el Grupo Militante de Hezbolá se desarme.

Tom Barrack, después de una reunión con el presidente libanés Joseph Aoun, también dijo que Washington buscaría una propuesta económica para la reconstrucción de la posguerra en el país, después de meses de diplomacia de transporte entre los Estados Unidos y el Líbano. Barrack también se reunirá con el primer ministro Nawaf Salam y el presidente Nabih Berri, quien a menudo negocia en nombre de Hezbolá con Washington.

«Creo que el gobierno libanés ha hecho su parte», dijo Barrack, quien también es el Embajador de los Estados Unidos a Turkiye. «Ahora necesitamos que Israel cumpla con un apretón de manos igual». La decisión del Líbano de apoyar un plan para desarmar a Hezbolá enfureció al grupo respaldado por Irán y sus aliados, que creen que los militares de Israel deberían retirarse primero de las cinco colinas que ha ocupado en el sur del Líbano desde el final de su guerra con Hezbolá en noviembre pasado.

