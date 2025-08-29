Enviar 1,080 casas FLPP, Bank BJB expande el acceso residencial asequible

Bandung, Viva – Banco Bjb a lo largo de Bjb syariah posee un contrato masivo y una entrega clave para 1.080 deudores de KPR Prosperous Liquidity Instalios Financiación Residente o FLPPComo apoyo para el programa gubernamental «3 millones de casas».

Al evento asistieron el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento, Maruarar Sirait, el Secretario Regional de Java Occidental, Herman Suryatman, Representante Regional de OJK 2, BP Tapera, así como una serie de jefes regionales en Java Occidental. También estuvieron presentes asociaciones de desarrolladores como REI, Apersi, ASPRumnos, Apernas Jaya y Himpera.

El presidente presidente de Bank BJB electo, Yusuf Saadudin dijo que el sector de la vivienda era uno de los principales impulsores del crecimiento económico nacional.

Dijo que a través de la próspera KPR de FLPP, Bank BJB quería brindar una oportunidad comunitaria de bajos ingresos para tener un hogar decente y una base de desarrollo familiar en el futuro.

Bank BJB junto con BJB Syariah no solo está presente como proveedor de financiamiento, sino también como un socio estratégico del gobierno para fortalecer los fundamentos sociales y económicos de la comunidad.

«La rendición de las llaves de esta casa no es solo una ceremonia, sino un símbolo de esperanza y un compromiso conjunto de presentar una residencia asequible a la gente de Indonesia», dijo Yusuf Saadudin en su comunicado de prensa, viernes 29 de agosto de 2025.

En esta actividad, hasta 80 deudores recibieron claves simbólicas de la casa, mientras que otros seguirán en varias sucursales bancarias de BJB junto con BJB Syariah.

Bank BJB enfatizó que este apoyo es parte de la misión de la compañía de continuar fortaleciendo su papel como agente de desarrollo regional. Bank BJB no solo se centra en el financiamiento, sino que también quiere aportar valor agregado a la comunidad más amplia a través de la cooperación sostenible

Este paso es parte de un esfuerzo a largo plazo para ampliar el acceso a la propiedad. Con varias comodidades y soluciones, Bank BJB se compromete a presentar servicios que sean amigables con las personas de ingresos bajos a medios.

Bank BJB ve que las casas no solo son una inversión a largo plazo, sino también espacio para el crecimiento de nuevas generaciones que son más saludables y productivas. Por lo tanto, cada distribución del financiamiento de FLPP no es solo un número, sino que es una forma de inversión social para el futuro.

Este compromiso está en línea con el espíritu del banco BJB para convertirse en un banco que crece con la comunidad. Al expandir el acceso financiero, el fortalecimiento de la alfabetización y apoyar los programas gubernamentales, BJB Bank es optimista de que puede contribuir mayor en el desarrollo de una indonesia próspera.

El Ministro de Vivienda y Área de Liquidación, Maruarar Sirait, expresó su agradecimiento al BJB Bank y BJB Syariah Bank por su papel activo. Según él, el programa FLPP no tendrá éxito sin una contribución real de las instituciones financieras cercanas a la comunidad.

A través del impulso del contrato masivo y la entrega del deudor clave de 1.080, Bank BJB quiere enfatizar que el papel de la banca no es solo una cuestión de intermediación financiera, sino también parte de los esfuerzos para construir justicia social y capital de bienestar.