Enviados de Estados Unidos llegan a Berlín para nuevas conversaciones de paz en Ucrania







Los enviados estadounidenses llegaron a Berlín el domingo por la mañana para otra ronda de conversaciones destinadas a asegurar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, fueron vistos en el centro de Berlín.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos celebrarán una serie de reuniones en Berlín en los próximos días.

“Lo más importante es que me reuniré con enviados del presidente Trump y también habrá reuniones con nuestros Socios europeos«Con muchos líderes, sobre la base de la paz: un acuerdo político para poner fin a la guerra», dijo Zelenskyy el sábado.

Washington ha intentado durante meses navegar las demandas de cada lado mientras Trump presiona para un rápido fin de la guerra de Rusia y se exaspera cada vez más por los retrasos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente