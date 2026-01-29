Enviado a casa, convocado nuevamente, ahora realmente cancelado como oficial del Hajj

Jacarta – Destino Chiki Fawzi como terminó amargamente el Oficial Organizador del Hajj 2026 (PPIH). Después de que lo enviaron a casa, le devolvieron la llamada y se preparó para partir nuevamente, su estatus ahora ha sido cancelado oficialmente. Este drama también hizo que el público juzgara a Chiki como una «víctima de PHP» durante el proceso de salida. Oficial del Hayy Este año.

Lea también: LO MÁS POPULAR: A Chiki Fawzi se le pide volver a ser oficial del Hajj, se revela el misterio del padre biológico de Ressa Rizky



Esta sinuosa historia sucedió rápidamente, en sólo 48 horas. Todo comenzó el martes 27 de enero de 2026, cuando Chiki anunció que había sido repentinamente removido de sus deberes como oficial del Hajj a través de una publicación en Instagram. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Al día siguiente la situación cambió en dirección positiva. El miércoles 28 de enero de 2026, que coincidió con su cumpleaños número 38, Chiki recibió una noticia inesperada. Recibió una llamada del Ministerio del Hajj (Kemenhaj) pidiéndole que regresara a sus funciones.

Lea también: PHP! Chiki Fawzi realmente cancela ser oficial del Hajj de 2026



«Justo ahora me pidieron que regresara», dijo Chiki, en Yakarta.

También expresó su disposición a regresar al dormitorio y continuar con sus deberes, recordando que su intención inicial era servir a la congregación.

Lea también: Inicialmente despedida, ahora se le pide regresar como oficial del Hajj, Chiki Fawzi: todavía estoy digiriendo



«Si el objetivo es servir a los invitados de Dios, mañana volveré», subrayó.

Sin embargo, esa esperanza no duró mucho. El jueves 29 de enero de 2026 por la mañana, Chiki volvió a subir las últimas noticias que en realidad fueron decepcionantes. Dijo que la citación había sido cancelada nuevamente, a pesar de que estaba dispuesto a salir nuevamente.

«Esto ya no sucede. Aunque ya está guardado», escribió Chiki.

«Está bien, está bien. Eso es todo. Yo también estoy confundido. Eso es todo», continuó.

La hija de Ikang Fawzi y la fallecida Marissa Haque admitió que desde el principio lo había intentado con sinceridad. Dio a entender que esta decisión no estaba enteramente en manos del Ministerio del Haj.

«Desde el momento en que me pidieron que regresara a casa por la noche por una razón que ‘no tenía nada que ver con los criterios o la violación’, fui sincero. Porque era una orden de arriba del Ministerio del Haj», dijo.

Chiki también enfatizó que no culpó al Ministerio del Haj y consideró que no había cometido ningún error durante el proceso. Eligió obedecer la decisión existente, aunque tuvo que tragarse la decepción.

Al finalizar su declaración, Chiki transmitió un sutil sarcasmo hacia aquellos sospechosos de difundir acusaciones sesgadas en su contra.