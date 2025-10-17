Enviada una carta, Ustaz Derry Sulaiman defiende a Ammar Zoni como no un traficante de drogas

VIVA – Caso de drogas que arrastró el nombre del actor Ammar Zoni volvió a la atención pública después de que surgiera el apoyo de Ustaz Derry Sulaimán. A través de un video, Ustaz Derry admitió que recibió una carta directamente de Ammar, quien languidecía tras las rejas.

En la carta, Ammar Zoni afirma que no es un narcotraficante ni un traficante, sino una figura pública que lucha contra la adicción. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Él no es un comerciante, no un comerciante. Es sólo una figura pública que está siendo entrenada debido a una enfermedad», dijo Ustaz Derry en el vídeo que subió, citado el viernes 17 de octubre de 2025.

El ustaz también añadió que los enfermos como Ammar deberían ser rehabilitados, no condenados a muerte.

«Los enfermos deben ser rehabilitados, tratados, no condenados a muerte. Matamos la enfermedad, no la persona», continuó.

Ustaz Derry también expresó grandes esperanzas de que Ammar recibiera una protección legal justa. Incluso pidió abiertamente al famoso abogado Hotman Paris Hutapea que interviniera para ayudar.

«Por favor, brinden asistencia legal a Ammar Zoni, Bang Hotman Paris», dijo Derry en el video.

Esta solicitud de apoyo surgió después de que Ammar Zoni fuera trasladado a la prisión de Nusakambangan, Cilacap, Java Central, en las primeras horas del jueves 16 de octubre de 2025. El traslado fue llevado a cabo por un equipo conjunto de la Dirección General de Corrección, la Policía de Yakarta Oriental y la Jefatura de la Policía Nacional con estricta vigilancia porque Ammar estaba clasificado como un preso de alto riesgo.

El caso que atrapó a Ammar comenzó con la revelación de la distribución de narcóticos en el centro de detención de Salemba, en el centro de Yakarta, a principios de enero de 2025. El jefe del centro de detención de clase 1 en el centro de Yakarta, Wahyu Trah Utomo, dijo que Ammar había estado bajo vigilancia durante mucho tiempo porque sus movimientos eran sospechosos.

«En el momento de la redada, nuestros agentes sospechaban de los movimientos de AZ. Luego llegaron los agentes, se acercaron y realizaron una búsqueda», dijo Wahyu, citado por VIVA.

Durante la búsqueda, los agentes encontraron metanfetamina cristalina y marihuana seca que supuestamente pertenecía a Ammar. Según los resultados del examen, se dijo que había actuado como recolector de drogas fuera de la prisión antes de distribuirlas a otros reclusos. Se sabe que los sospechosos se comunican mediante una aplicación cifrada llamada Zangi, que es difícil de rastrear para las autoridades.